Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен - какви са очакванията

Днес в Европейския парламент ще се гласуват два вота на недоверие срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.



Очакванията са те да не съберат необходимото мнозинство от 2/3.

Те са инициатива на парламентарните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа".

Общото между двете гласувания е негативната реакция срещу търговската сделка между Брюксел и Вашингтон и неблагоприятните условия, които тя наложи на европейските износители.

Мотивът за вота на "Патриоти за Европа" са проблемите с имиграцията и зелените политики, а Левицата критикува еврокомисаря за позицията ѝ по отношение на войната в Газа.