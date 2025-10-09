БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен - какви са очакванията

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Ще съберат ли мнозинство двете гласувания?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес в Европейския парламент ще се гласуват два вота на недоверие срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Очакванията са те да не съберат необходимото мнозинство от 2/3.

Те са инициатива на парламентарните групи на Левицата и на "Патриоти за Европа".

Общото между двете гласувания е негативната реакция срещу търговската сделка между Брюксел и Вашингтон и неблагоприятните условия, които тя наложи на европейските износители.

Мотивът за вота на "Патриоти за Европа" са проблемите с имиграцията и зелените политики, а Левицата критикува еврокомисаря за позицията ѝ по отношение на войната в Газа.

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
1
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
2
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
3
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
4
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от...
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
5
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и...
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
6
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Европа

Мисията възможна: Льокорню каза, че Франция може да избегне предсрочни избори
Мисията възможна: Льокорню каза, че Франция може да избегне предсрочни избори
Франция очаква решение: Премиерът Льокорню обявява изхода от консултациите Франция очаква решение: Премиерът Льокорню обявява изхода от консултациите
Чете се за: 03:50 мин.
Кризата във Франция: Часове до развръзката след консултации при Льокорню Кризата във Франция: Часове до развръзката след консултации при Льокорню
Чете се за: 02:15 мин.
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
Чете се за: 04:20 мин.
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на ерата "Макрон"? "Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на ерата "Макрон"?
Чете се за: 02:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и трябва да реагира Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и трябва да реагира
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
Чете се за: 01:12 мин.
Регионални
Кризата с боклука: СОС ще разгледа доклад на кмета Васил Терзиев Кризата с боклука: СОС ще разгледа доклад на кмета Васил Терзиев
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Проливните дъждове - все още има локални наводнения в Русе Проливните дъждове - все още има локални наводнения в Русе
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския план Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския план
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Как се издават разрешителните за строеж и какво фигурира в кадастрите?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Мисията възможна: Льокорню каза, че Франция може да избегне...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Слънце на запад, превалявания на изток в четвъртък
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ