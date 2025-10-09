БНТ
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
09:07, 09.10.2025
Чете се за: 01:05 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
08:44, 09.10.2025
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
08:05, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:05 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Спортни новини 09.10.2025 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 09.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
23:59, 08.10.2025
Да победиш себе си: Гледайте маратона на София на 12 октомври по БНТ 3
23:55, 08.10.2025
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
23:45, 08.10.2025
БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България
23:45, 08.10.2025
Гледайте Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
23:13, 08.10.2025
Бъдещето е тук: FIA Extreme H World Cup в ефира на БНТ 3
23:12, 08.10.2025
Под натиск на Тръмп: Обвинения срещу бивш шеф на ФБР
23:07, 08.10.2025
Време е за големия финал: Гледайте финалния етап на GT World...

Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по американския...
07:20, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит
08:41, 09.10.2025
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука
08:41, 09.10.2025
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването
08:56, 09.10.2025
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
06:39, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:12 мин.
Регионални
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
08:10, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проливните дъждове - все още има локални наводнения в Русе
06:54, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Тракия": Ограничават движението край Стара...
07:59, 09.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
