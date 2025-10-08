Преди въвеждането на еврото: Забавяне на ръста на цените на имотите?

Една от най-обсъжданите теми у нас - цените на имотите. Интересът към купуване на жилище преди влизането на страната ни в еврозоната не създават рискове за скок в лошите кредити - това е мнението на експертите.

Очакванията са за забавяне на темпа на ръст в цените на имотите през 2026 г. Какво обаче може да повлияе на имотния пазар през следващата година?

Темповете, с които ще нарастват цените на имотите, ще продължат да изпреварват потребителската инфлация в страната, освен ако икономиката не бъде застигната от шокове и политическа нестабилност, които да се отразят на пазара на труда и впоследствие и на недвижимите имоти.

"Ако се окаже, че мерките на правителството за забавяне на темповете, с които нарастват доходите са неправилно насочени или не са в достатъчно добра степен калибрирани. Ще бъде много важно правителството едновременно да забави темповете, с които нарастват доходите в икономиката, но не в твърде голяма степен, защото това ще ни изправи пред други по-сериозни рискове", заяви Кристофор Павлов, старши икономист в търговска банка.

От друга страна нивата на лоши кредити у нас са исторически ниски - под 2%, коментираха участниците в първата конференция на Асоциацията на кредитните посредници.

"Не наблюдаваме покупка на всяка цена, защото данни към полугодието и очакванията ни към края на годината са за около 100 000 сделки спрямо 95 000 за миналата година. Клиентите купуват ипотечен кредит за да живеят по-добре на база техните нарастващи доходи", коментира Пламена Тотева, директор "Пазар ипотечни кредити" в търговска банка.

След приемане на еврото, прогнозите за ръст в цените на жилищата са около 8 до 12% през следващите една - две години. Членството в еврозоната ще подобри надзора над финансовите институции, а това ще редуцира рискът да се повтори бума в цените на жилищата от 2008 г., който излезе извън контрол.

"Самото влизане в еврозоната ще доведе до успокояването на темповете на ръст на жилищното кредитиране и на темпа на ръста на цените, защото голяма част от мотивите, които в момента, особено последните 2 години, движат пазара, ще се изчерпат. Купувачите ще се убедят, че влизането в еврозоната няма да доведе до някакви драстични промени в цените", каза още д-р Мирослав Владимиров, заместник-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България.

Еврозоната едва ли обаче ще доведе до огромен интерес на големи чуждестранни инвеститори в сектора на недвижимите имоти заради малкия пазар, липсата на голям обем от качествени жилища и демографската криза. Това обаче не е неминуемо лошо, тъй като подобни инвеститори могат да увеличат търсенето на жилища до степен, която да ги направи недостъпни за много граждани.