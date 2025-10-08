Франция очаква решение: Премиерът Льокорню обявява изхода от консултациите

Франция е в очакване. Премиерът в оставка Себастиан Льо-кор-ню ще обяви резултата от продължилите два дни консултации с политическите партии за избягване на предсрочните избори. Срокът за преговори, даден от президента Макрон, изтече тази вечер.

Часове преди крайния срок премиерът в оставка Себастиан Льокорню даде надежда, че Франция върви към нов кабинет, а не към нови избори.

Изявлението му веднага беше попарено от левицата и крайната десница. Социалисти и Непокорна Франция изключиха участие и подкрепа в нов кабинет с досегашната политика на президента Макрон, а лагерът на Марин льо Пен продължава да настоява за нови избори. Развръзката се очаква в 9 часа тази вечер, но решаващата дума е на президента, който обяви, че тази вечер няма да говори. Големият дебат днес е дали може да бъде премахната пенсионната реформа.

В последния ден от преговорите с лидерите на партиите, Себастиан Льокорню се опита да даде положителни новини на французите:

Себастиен Льокорню, министър-председател в оставка: “Имам основателна причина да кажа, че сред положителните развития всички консултации, които проведох….. показват обща воля Франция да има бюджет преди 31 декември тази година”.

За това обаче е нужна подкрепата на социалистите и еколозите, които настояват да излъчат следващия премиер. И макар след срещата еколозите да заявиха, че “никога не са били толкова близо до това да има министър-председател от лявото”, то социалистите все още са скептични.

Причината - смесените сигнали от страна на Льокорню дали премахването на пенсионната реформа, прокарана през 2023 година от блока около Макрон, е възможно. Реформа, ключова за втория мандат на Макрон.

Оливие Фор, първи секретар на социалистическата партия и депутат в националното събрание:

“Говорихме за спиране на пенсионната реформа. Към този момент нямаме никаква гаранция, че това спиране действително ще се осъществи. “

Вариантът премахването на пенсионната реформа да бъде разменна монета за постигане на стабилност между центристите и социалистите не се приема от всички.

Част от представителите на партията на Макрон се обявиха силно против, а за републиканците, които участваха в последните три правителства, това би било прекрачване на червена линия. Според източници от министерството на финансите блокирането на реформата би струвало 500 милиона през 2026 година и 3 милиарда евро през 2027 г. в период, в който страната търси как да намали разходите си.

След края на преговорите тази вечер се очаква и интервю на Льокорню, в което да представи възможните решения за стабилност. На ход остава президентът Макрон.

По темата работи Михаил Иванов