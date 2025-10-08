БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Франция очаква решение: Премиерът Льокорню обявява изхода от консултациите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Запази

Социалистите и крайната десница остават скептични, ключовата битка е за съдбата на пенсионната реформа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Франция е в очакване. Премиерът в оставка Себастиан Льо-кор-ню ще обяви резултата от продължилите два дни консултации с политическите партии за избягване на предсрочните избори. Срокът за преговори, даден от президента Макрон, изтече тази вечер.

Часове преди крайния срок премиерът в оставка Себастиан Льокорню даде надежда, че Франция върви към нов кабинет, а не към нови избори.

Изявлението му веднага беше попарено от левицата и крайната десница. Социалисти и Непокорна Франция изключиха участие и подкрепа в нов кабинет с досегашната политика на президента Макрон, а лагерът на Марин льо Пен продължава да настоява за нови избори. Развръзката се очаква в 9 часа тази вечер, но решаващата дума е на президента, който обяви, че тази вечер няма да говори. Големият дебат днес е дали може да бъде премахната пенсионната реформа.

В последния ден от преговорите с лидерите на партиите, Себастиан Льокорню се опита да даде положителни новини на французите:

Себастиен Льокорню, министър-председател в оставка: “Имам основателна причина да кажа, че сред положителните развития всички консултации, които проведох….. показват обща воля Франция да има бюджет преди 31 декември тази година”.

За това обаче е нужна подкрепата на социалистите и еколозите, които настояват да излъчат следващия премиер. И макар след срещата еколозите да заявиха, че “никога не са били толкова близо до това да има министър-председател от лявото”, то социалистите все още са скептични.

Причината - смесените сигнали от страна на Льокорню дали премахването на пенсионната реформа, прокарана през 2023 година от блока около Макрон, е възможно. Реформа, ключова за втория мандат на Макрон.

Оливие Фор, първи секретар на социалистическата партия и депутат в националното събрание:
“Говорихме за спиране на пенсионната реформа. Към този момент нямаме никаква гаранция, че това спиране действително ще се осъществи. “

Вариантът премахването на пенсионната реформа да бъде разменна монета за постигане на стабилност между центристите и социалистите не се приема от всички.

Част от представителите на партията на Макрон се обявиха силно против, а за републиканците, които участваха в последните три правителства, това би било прекрачване на червена линия. Според източници от министерството на финансите блокирането на реформата би струвало 500 милиона през 2026 година и 3 милиарда евро през 2027 г. в период, в който страната търси как да намали разходите си.

След края на преговорите тази вечер се очаква и интервю на Льокорню, в което да представи възможните решения за стабилност. На ход остава президентът Макрон.

По темата работи Михаил Иванов

#политическа криза #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
1
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
2
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
3
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
4
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от...
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
5
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
6
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Европа

Кризата във Франция: Часове до развръзката след консултации при Льокорню
Кризата във Франция: Часове до развръзката след консултации при Льокорню
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
Чете се за: 04:20 мин.
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на ерата "Макрон"? "Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на ерата "Макрон"?
Чете се за: 02:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и трябва да реагира Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и трябва да реагира
Чете се за: 02:25 мин.
Политическата криза във Франция: Изтича последният срок за преговори, поставен от Макрон Политическата криза във Франция: Изтича последният срок за преговори, поставен от Макрон
Чете се за: 01:02 мин.
Четирима загинаха при срутването на сграда в центъра на Мадрид Четирима загинаха при срутването на сграда в центъра на Мадрид
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Кризата с боклука отекна и в парламента: На помощ се включиха затворници и доброволци
Кризата с боклука отекна и в парламента: На помощ се включиха...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели и религии" Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели и религии"
Чете се за: 01:10 мин.
Още
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Политика по Балкански: Боклукът в Скопие в центъра на кампанията за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ