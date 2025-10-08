Такса "Повикване" не се отразява от брояча в такситата, но влиза на касовия бон

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
МВР влезе в сградата на Община Несебър
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:45 мин.
Казус с таксиметровите апарати

такса повикване отразява брояча такситата влиза касовия бон
Казус с таксиметровите апарати. Такса "Повикване" не се отразява от брояча в такситата, но влиза в крайната сметка на касовия бон.

От бранша обясниха, че от години част от апаратите имат подобни настройки, но това сега излиза наяве покрай изискванията на Закона за въвеждане на еврото и показаха как трябва да работи нормално апарата за отчитане.

От таксиметровия синдикат настояват още за по-високи цени на таксиметровите услуги в София.

И изтъкват, че цените не са променяни от три години, а разходите, сред които за труд и поддръжка се повишили с около 50%.

За "По света и у нас" от Столична община обясниха, че са получили различни предложения от браншови организации с искания за увеличение на цените на таксиметровите услуги, които ще бъдат разгледани съгласно действащото законодателство.

"Български институт по метрология го сертифицира с един фърмуер, впоследствие той се променя без това да отговаря на издадения сертификат и години наред този апарат работи по този начин. В момента добавката и цената за превоз стоят отделно. Те се сумират едва на касовия бон, а не на дисплея. Тук изписва повикване 0.99 и го качва в основната сума, но долу остава надпис, че сумата е с повикване. Ако ти си се качил от улицата и този надпис е налице, ти си в пълното си право да зададеш въпроса какво е това повикване", заяви Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

#повикване #такса #таксита #касов бон

