Спортни новини 08.10.2025 г.

"Фондация Григор Димитров" ще изпрати две 11-годишни деца, Кайра Алексиева и Митко Генов от "Тенис клуб Хасково 2015", на тренировъчен лагер в Академията на Патрик Муратоглу. Муратоглу лично ще наблюдава тренировките, а фондацията ще покрие всички разходи.

Националният отбор на България е на лагер в Правец за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания. Турският отбор отказа официална тренировка в София преди мача на 11 октомври, като ще направи само 15-минутна разходка по терена на стадион "Васил Левски". Срещата България-Турция е в група Е на световните квалификации и ще се играе на 11 октомври от 21:45 ч. Турция има 3 точки в групата след успех срещу Грузия, докато България е без актив.