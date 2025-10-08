Кризата във Франция: Часове до развръзката след консултации при Льокорню

Френският премиер в оставка заяви, че вижда воля в политическите партии за приемане на бюджет до края на годината и избягване на разпускане на парламента.

Оптимизмът му обаче бе попарен от левицата и крайната десница. След консултации с премиера Социалистите отхвърлиха всяка възможност за участие в следващо правителство, защото не са получили никакви гаранции за отмяна на спорната пенсионна реформа. Радикалната левица "Непокорна Франция" обяви, че ще гласува срещу всеки кабинет, който продължи политиката на президента Макрон. Национален сбор на Марин Льо Пен настоява за нови избори и дори за оставка на държавния глава. Развръзката се очаква в 21 часа наше време, когато премиерът в оставка ще даде телевизионно интервю за резултатите от консултациите. Президентът Макрон обяви, че тази вечер няма да говори.