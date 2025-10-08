Кризата във Франция: Часове до развръзката след консултации при Льокорню

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Френският премиер в оставка заяви, че вижда воля в политическите партии за приемане на бюджет до края на годината

кризата франция часове развръзката консултации льокорню

Френският премиер в оставка заяви, че вижда воля в политическите партии за приемане на бюджет до края на годината и избягване на разпускане на парламента.

Оптимизмът му обаче бе попарен от левицата и крайната десница. След консултации с премиера Социалистите отхвърлиха всяка възможност за участие в следващо правителство, защото не са получили никакви гаранции за отмяна на спорната пенсионна реформа. Радикалната левица "Непокорна Франция" обяви, че ще гласува срещу всеки кабинет, който продължи политиката на президента Макрон. Национален сбор на Марин Льо Пен настоява за нови избори и дори за оставка на държавния глава. Развръзката се очаква в 21 часа наше време, когато премиерът в оставка ще даде телевизионно интервю за резултатите от консултациите. Президентът Макрон обяви, че тази вечер няма да говори.

Себастиен Льокорню, министър-председател в оставка: “Имам основателна причина да кажа, че сред положителните развития всички консултации, които проведох… показват обща воля Франция да има бюджет преди 31 декември тази година."

Оливие Фор - лидер на Социалистическата партия: “Говорихме за спиране на пенсионната реформа. Към този момент нямаме никаква гаранция, че това спиране действително ще се осъществи."

Марин льо Пен- лидер на "Национален сбор": "Идеята е "колко дълго ще се задържа, докато конят се опитва да ме хвърли на земята. Не споделям тяхното виждане за политиката. Мисля, че величието, честта и дори моралът оправдават Еманюел Макрон сериозно да обмисли разпускане на парламента и дори собствената си оставка."

#премиер на Франция #политическа криза #Франция

