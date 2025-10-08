БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Политическата криза във Франция: Изтича последният срок за преговори, поставен от Макрон

Диана Симеонова
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Политическата криза във Франция: Изтича последният срок за преговори, поставен от Макрон
Подалият оставка министър-председател на Франция Себастиан Льокорню продължава разговорите с опозицията в последен опит да получи подкрепа за ново правителство.

Президентът Еманюел Макрон даде на премиера срок до довечера да намери платформа за действие и стабилност на страната.

Льокорню вече се срещна с центристите на Макрон и консерваторите от партия "Републиканците", които оттеглиха подкрепата си за кабинета часове след обявяването на състава му.

Крайнодясната партия "Национален сбор" отхвърли поканата за разговори и призова Маркон да разпусне парламента и да свика нови парламентарни избори.

В зависимост от резултата на днешните преговори, Макрон може да се обърне към нацията довечера.

