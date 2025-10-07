Политическата криза във Франция - ще намери ли Макрон изход от задънената улица?

Политическата криза във Франция се задълбочава, а опитите за намиране на компромис за бюджета на страната за следващата година продължават да са в задънена улица.

Всички погледи са насочени към президента Еманюел Макрон, който е все по-изолиран. Ще успее ли да намери изход от кризата на фона на призивите за оставката му и за разпускането на парламента?

По план от миналата седмица в днешния ден трябваше да говорим за политическата декларация на Себастиен Льокорню пред депутатите, която да покаже какви са целите пред правителството.

Вместо това обаче след изненадващата му оставка вчера страната отново се връща в изходна позиция. Напрежението върху президента Макрон за това да намери изход от кризата расте, а паралелно политическите лидери водят преговори с министър-председателя в оставка за това дали е възможно намирането на компромис за бюджет 2026 година.

От президента Макрон се очаква решение, което да извади страната от нарастващата криза. Забелязан да се разхожда сам по бреговете на Сена веднага след като прие оставката на близкия до него Льокорню обаче той изглежда особено изолиран, включително и от собствения си лагер в опит да се дистанцират от него година и половина преди президентските избори в страната.

"Както много французи вече не разбирам решенията на президента. Първо дойде разпускането на Асамблеята, а оттогава има решения, които подсказват решимост да се задържи на власт", заяви Габриел Атал, генерален секретар на центристката партия "Ренесанс".

Крайнодесните не се явиха за среща с Льокорню днес. Но те заедно с крайнолевите настояват за оставката на Макрон. А социалистите, които заедно с големия ляв блок спечелиха изборите миналата година, очакват следващия министър-председател да бъде един от тях.

"Пред вас и френския народ тази вечер говоря в подкрепа на промяна на курса и идването на власт на ляво правителство. Вече имахме трима десни министър-председатели. От вчера насам сме свидетели на булеварден театър", коментира Оливие Фор, депутат и лидер на Социалистическата партия.

Но пък социалистите не помагат за решението на основния проблем - съкращаване на бюджета. Те настояват за премахване или замразяване на пенсионната реформа, както и за вдигане на данъците за най-богатите французи.

И ако Макрон заяви, че ще изпълни мандата си до президентските избори през 2027 година то свикване на предсрочни парламентарни избори малко над година след последните също е възможно.

"В тези времена държавният глава има два възможни избора: Или оставка, или разпускане. Оставка, разпускане. Оставката е въпрос на съвестта на един човек, на неговото чувство за държавност и на нищо друго", каза още Марин льо Пен, лидер на крайнодясната партия "Национален сбор".

Сондажите дават преднина на крайнодясната партия на Марин льо Пен "Национален сбор", но тя не би имала мнозинство, особено ако центристите и левият блок се обединят.

Предсрочни избори биха забавили значително приемането на така важния бюджет за 2026 година, с който Франция да опита да намали дефицита си до 4,7%.

И докато нестабилността на втората по големина икономика в Европейския съюз притеснява както европейските партньори, така и инвеститорите, то френските граждани разказват за възмущението си от липсата на консенсус, а партиите правят своите изчисления за президентските избори, които са и най-важните за страната.

Автор: Михаил Иванов