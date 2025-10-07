Втори ден на непреки преговори за Газа в египетския курорт Шарм ел Шейх

Вторият кръг от непреките преговори за Газа се провежда в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Говорителят на катарското външно министерство съобщи: "Всички страни са твърдо ангажирани да постигнат споразумение, но все още има много детайли, които трябва да бъдат изгладени".

Високопоставен член на Хамас увери, че делегацията на групировката се стреми да преодолее всички пречки пред постигането на споразумение.

Според египетски източници страните в преговорите почти са постигнали съгласие по първата фаза на сделката, която предвижда освобождаване на заложниците и прекратяване на огъня.

Утре към преговорите ще се присъедини американската делегация, водена от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.







