Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

Втори ден на непреки преговори за Газа в египетския курорт Шарм ел Шейх

Биляна Бонева
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Американската делегация се присъединява към разговорите

Втори ден на непреки преговори за Газа в египетския курорт Шарм ел Шейх
Вторият кръг от непреките преговори за Газа се провежда в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Говорителят на катарското външно министерство съобщи: "Всички страни са твърдо ангажирани да постигнат споразумение, но все още има много детайли, които трябва да бъдат изгладени".

Високопоставен член на Хамас увери, че делегацията на групировката се стреми да преодолее всички пречки пред постигането на споразумение.

Според египетски източници страните в преговорите почти са постигнали съгласие по първата фаза на сделката, която предвижда освобождаване на заложниците и прекратяване на огъня.

Утре към преговорите ще се присъедини американската делегация, водена от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.




#Газа #Шарм ел Шейх #преговори #Египет #разговори

"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко
"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР) "Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
