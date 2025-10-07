Тейлър Суифт взриви класациите с новия си албум

Новият албум на Тейлър Суифт, "The Life of a Showgirl", взриви класациите във Великобритания.

Само за три дни са продадени 304 000 копия, което го прави най-успешният музикален дебют за 2025 г. на Острова. Суифт надминава дори собствените си постижения от миналата година и 2022 г. Това е най-големият старт на албум във Великобритания от 2017 г. насам, когато Ед Шийрън счупи рекордите с албума си "Divide".

Феновете на Суифт заливат мрежите с клипове и реакции, а критиците предричат, че албумът може да се превърне в един от най-големите хитове на десетилетието.