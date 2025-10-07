София затъва в боклуци, има притеснения за екокатастрофа

София затъва в боклуци, контейнерите преливат. Хората се притесняват от екокатастрофа.
Институциите призовават за разделно изхвърляне и без едрогабаритни отпадъци.
Столичният инспекторат ще обяви нова обществена поръчка за сметосъбиране до няколко седмици.
Междувременно доброволци помагат в засегнатите квартали Люлин и Красно село, раздавайки листовки с информация къде и как да се изхвърля боклукът разделно.
От столичния инспекторат уточняват, че извозването на отпадъците от подземните контейнери продължава по график.