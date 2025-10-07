БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Учени разработиха нов метод за преброяване на диви животни с дронове

Учени от Университета на Флорида разработиха нов, по-точен метод за преброяване на диви животни с дронове, който избягва грешки като двойно броене. Благодарение на тази технология е потвърдено най-голямото известно място за гнездене на гигантската южноамериканска речна костенурка – застрашен вид, живеещ в Амазония.

В експеримента са маркирани над 1100 костенурки с бяла боя и районът е заснеман с дронове 4 пъти дневно в продължение на 12 дни. Оказало се, че наземните наблюдатели са преброили около 16 000 костенурки, докато при преглед на детайлните изображения реалният брой е около 41 000.

Гигантската речна костенурка е социален вид, женските се събират през юли и август, за да снасят яйцата си по пясъчните ивици. Видът е застрашен от бракониери.
Учените планират да продължат наблюденията с дронове в Бразилия, Боливия, Колумбия, Перу и Венецуела.

