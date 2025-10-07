БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

800 деца в Шумен ще тренират на модерно ремонтиран стадион

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Президентът на БФС Георги Иванов присъства на официалното откриване.

Шумен нов стадион
Юношеските отбори по футбол в Шумен ще тренират на нов стадион. Теренът беше обновен с 950 хиляди лева по програма на УЕФА със съдействието на БФС. Помогнаха и местни фирми.

Стадионът е тренировъчна база за детския футбол, но беше с лошо осветление и занемарена трева на игрището. Ремонт не бе правен от години и децата тренираха при изключително лоши условия. Сега всичко това е минало. Теренът е с изкуствена трева от висок клас, има ново осветление, трибуните и съблекалните са обновени.

На официалното откриване на стадиона, на който тренират 800 деца бе президентът на футболния съюз Георги Иванов.

„Приоритет е да създаваме такива игрища, за да можем всички тези деца, които днес са тук, да могат да спортуват, да се развиват и да направят така, че следващите години ние да се гордеем с тях като национални герои. Това е едно стъпало в тяхното развитие, защото знаете, спортът е много важен за развитие на един човек. Футболният съюз ще продължи да помага за развитието на футбола в Шумен“, каза Иванов.

Подробности вижте във видеото!

#Шумен стадион #Георги Иванов

