800 деца в Шумен ще тренират на модерно ремонтиран стадион

Юношеските отбори по футбол в Шумен ще тренират на нов стадион. Теренът беше обновен с 950 хиляди лева по програма на УЕФА със съдействието на БФС. Помогнаха и местни фирми.



Стадионът е тренировъчна база за детския футбол, но беше с лошо осветление и занемарена трева на игрището. Ремонт не бе правен от години и децата тренираха при изключително лоши условия. Сега всичко това е минало. Теренът е с изкуствена трева от висок клас, има ново осветление, трибуните и съблекалните са обновени.

На официалното откриване на стадиона, на който тренират 800 деца бе президентът на футболния съюз Георги Иванов.

„Приоритет е да създаваме такива игрища, за да можем всички тези деца, които днес са тук, да могат да спортуват, да се развиват и да направят така, че следващите години ние да се гордеем с тях като национални герои. Това е едно стъпало в тяхното развитие, защото знаете, спортът е много важен за развитие на един човек. Футболният съюз ще продължи да помага за развитието на футбола в Шумен“, каза Иванов.

Подробности вижте във видеото!