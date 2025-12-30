Ново попълнение на ЦСКА: Дойде време да направя следващата крачка

Макс Ебонг се сбогува емоционално с Астана. Новото попълнение на ЦСКА използва своя Instagram профил, за да направи равносметка за прекараното време с екипа на казахстанците. Беларусинът бе привлечен от „армейците“ в края на миналата седмица, когато сложи подписа си под договор за следващите три години.

Ето какво написа полузащитникът:

„Ще бъда кратък, защото не обичам да се сбогувам – винаги е трудно, когато обичаш силно. Моите думи никога няма да могат да предадат всичко, което е в душата ми и което е свързано с вас, момчета, но дойде време да направя следващата крачка.

„Благодаря на ръководството на клуба, на треньорския щаб, на съотборниците си, на персонала и на всеки фен, който ме подкрепяше във всеки един момент. Смело мога да кажа: Астана е моят дом! Завинаги в сърцето ми, Астана. Моите шампиони!"

Ебонг се превърна във второто ново попълнение за „червените“ след Алехандро Пиедраита.