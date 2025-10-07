БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дъждовно време и в следващите дни

Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Времето ще продължи да е дъждовно. В Източна и в по-голямата част от Северна България днес валежите ще са продължителни и отново значителни по количество. Картата с предупреждението показвва, че в източната половина от страната е то е най-висока степен, код червено, за опасност от наводнения.

В югозападните и централните южни райони от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони – от север-североизток. Температурите ще са без особена промяна, спрямо вчера - между 10° и 15°, по морето до към 19°, в София – около 10°.

Интензитетът на валежите ще намалее през следващото денонощие. Тази нощ в Дунавската равнина и в Лудогорието ще остане дъждовно и на места количествата ще са значителни. Там е в сила предупреждение от първа и втора степен.

В югоизточните райони от страната валежите ще отслабват, на места временно и ще спрат. Минималните температури утре ще са предимно между 6° и 11°.

Максималните - без промяна - от 10° до 15°, една идея по-високи по Черноморието. И след обяд ще остане облачно и с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в Източна България и по Черноморието - от североизток.

И на морския бряг ще остане облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите по северното крайбрежие. Максималните температури ще са между 16° и 18°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Облачно, ветровито и с валежи ще бъде времето и в планините. Границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1500 мнв.

Значителни снеговалежи се очакват в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Ще се образува нова снежна покрива, а в комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици.

Валежите ще спрат в четвъртък. Не е изключено да превали на изолирани места в източната половина от страната, но вече слабо. А в западната половина облачността ще се разкъсва и ще намалява.

Дневните температури ще се повишат и на отделни места ще достигат 20°. След това, до края на седмицата, се очакват много повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места до слънчево време. След обяд слабо ще превалява само в отделни райони в планините. В Дунавската равнина ще остане ветровито. Минималните температури ще са предимно между 7° и 12°, а максималните - от 16° до 21°.

