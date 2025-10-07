Обстановката в Царево остава затруднена заради проливните дъждове

В село Лозенец ситуацията също се влошава, улици и приземни етажи на хотели са наводнени
Проливен дъжд валя през цялата нощ в района на Царево. Бедственото положение там остава. Обстановката е затруднена.
Неучебен е деня за училища и детски градини на територията на цялата Община Царево. Наличната техника почиства приоритетно най-затлачените и критични места.
В Лозенец ситуацията също се влошава. Улиците са наводнени, има информация и за наводнени приземни етажи на някои от хотелите. Голяма част от тях в момента не работят.
Коритото на река Черна не е преляло. Водата идва от Републиканската пътна мрежа. Пътят към плаж "Нестинарка" е затворен за движение в района на село Бродилово.
