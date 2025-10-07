БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обстановката в Царево остава затруднена заради проливните дъждове

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В село Лозенец ситуацията също се влошава, улици и приземни етажи на хотели са наводнени

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Проливен дъжд валя през цялата нощ в района на Царево. Бедственото положение там остава. Обстановката е затруднена.

Неучебен е деня за училища и детски градини на територията на цялата Община Царево. Наличната техника почиства приоритетно най-затлачените и критични места.

В Лозенец ситуацията също се влошава. Улиците са наводнени, има информация и за наводнени приземни етажи на някои от хотелите. Голяма част от тях в момента не работят.

Коритото на река Черна не е преляло. Водата идва от Републиканската пътна мрежа. Пътят към плаж "Нестинарка" е затворен за движение в района на село Бродилово.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

# Царево #Лозенец #потоп #проливни дъждове

