Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Очаква се в сряда областният кризисен щаб да реши кога ще отвори курорта, за да продължи работата по разчистването на екипите с тежка техника

Снимка: БТА
Учебните заведения на територията на Община Несебър обявиха тридневни неучебни дни и преминават в онлайн обучение заради усложнената обстановка. Достъпът до курорта Елените остава напълно забранен, а на място има денонощна полицейска охрана.

Въпреки предупрежденията на властите, тази сутрин част от хората, които не са се евакуирали, са потърсили съдействие в кметството в Свети Влас. В района продължава да вали силен дъжд, придружен от вятър.

Курортното селище Елените остава затворено и днес. Забраната за достъп беше въведена вчера с цел безопасност след прогнозата за влошаване на времето и новата порция интензивни валежи. На входа продължава да действа контролно-пропускателен пункт и денонощна полицейска охрана, заради случаите на мародерства. В района вали силен дъжд, придружен от вятър.

Сутринта в кметството са идвали хора, които не са се евакуирали, за да потърсят помощ и информация.

Очаква се в сряда областният кризисен щаб да реши кога ще отвори курорта, за да продължи работата по разчистването на екипите с тежка техника. Иначе над 200 пострадали са евакуирани в хотелски комплекси в Свети Влас и се намират в безопасност.

"Прииждат нови хора. Ето в момента имаме нови хора, които са дошли да търсят подслон. Досега са стояли, кротуват си по апартаментите. Знаят, че е обявена евакуация, но излизат постоянно нови и нови хора. Евакуацията е направена, има полиция, жандармерия, всички мерки са взети. Това, че те са решили и се крият по жилищата си, това е тяхно решение", каза Иван Николов, кмет на Свети Влас.

"Вчера с жена ми се евакуирахме тук в хотела заради риска от ново наводнение. Обследвах корпуса на сградата и прецених, че има риск да рухне. Доволни сме от условията в хотела. Досега бяхме в апартамента в Елените. Няма ток, но се бяхме запасили с 10-литрови туби вода", коментира Константин, жител на ваканционен комплекс Елените.

