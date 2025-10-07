Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират

Учебните заведения на територията на Община Несебър обявиха тридневни неучебни дни и преминават в онлайн обучение заради усложнената обстановка. Достъпът до курорта Елените остава напълно забранен, а на място има денонощна полицейска охрана.

Въпреки предупрежденията на властите, тази сутрин част от хората, които не са се евакуирали, са потърсили съдействие в кметството в Свети Влас. В района продължава да вали силен дъжд, придружен от вятър.

Курортното селище Елените остава затворено и днес. Забраната за достъп беше въведена вчера с цел безопасност след прогнозата за влошаване на времето и новата порция интензивни валежи. На входа продължава да действа контролно-пропускателен пункт и денонощна полицейска охрана, заради случаите на мародерства. В района вали силен дъжд, придружен от вятър.

Сутринта в кметството са идвали хора, които не са се евакуирали, за да потърсят помощ и информация.

Очаква се в сряда областният кризисен щаб да реши кога ще отвори курорта, за да продължи работата по разчистването на екипите с тежка техника. Иначе над 200 пострадали са евакуирани в хотелски комплекси в Свети Влас и се намират в безопасност.