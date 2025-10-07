БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Курортът Елените остава затворен поне до сряда

ДНСК и други институции започнаха проверки на куротното селище

Курортът Елените остава затворен поне до сряда
Поне до сряда е затворено ваканционното селище Елените.

Курортът е под постоянна охрана заради опасност от мародери. След бедствието, което отне живота на четирима души, институциите започнаха да търсят причините за случилото се.

ДНСК и други институции започнаха проверки на куротното селище, които ще търсят защо се случи трагедията.

