Курортът Елените остава затворен поне до сряда
ДНСК и други институции започнаха проверки на куротното селище
Поне до сряда е затворено ваканционното селище Елените.
Курортът е под постоянна охрана заради опасност от мародери. След бедствието, което отне живота на четирима души, институциите започнаха да търсят причините за случилото се.
