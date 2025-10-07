Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни

Метеорологичната обстановка в момента ще продължи още два дни – до четвъртък сутрин. Това заяви в „Денят започва“ Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология.

„За днес червен код за почти цяла Източна България, оранжев код за по-голямата част от страната, жълт код за няколко области... Общините с очаквани най-значителни валежи – над 65 литра на квадратен метър. Най-големите измерени количества в нашата мрежа са в село Кости – 212 литра на квадратен метър за цялата обстановка“, обясни Анастасия Кирилова.

По думите ѝ сега се очаква там да паднат валежи над 100 литра на квадратен метър за цялата обстановка. Според нея обаче е преовлажнена земната повърхност и това вероятно ще причини по-големи проблеми.

„Възможно е в много райони от страната да има и свлачища, заради това, че вече е влажна земната повърхност и с новите валежи. Това може да предизвика допълнителни усложнения, които пък миналия път нямахме“, обясни синоптикът.

Тя посочи, че над 75 литра на квадратен метър са количествата валежи до тази сутрин на места в Източна България.

„За следващото денонощие валежи над 50–60 литра на квадратен метър ще има в крайните северни райони, по крайбрежието на Дунав, в североизточните райони. Това също може да се окаже голям проблем. Вероятно и за следващото денонощие ще има издадено предупреждение по оранжев код, може да стигне и до червен според актуалните прогнози днес.“

В четвъртък сутрин се очаква да са отслабнали валежите и в повечето райони да спрат, каза още Кирилова.