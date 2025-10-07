БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Риск от наводнения заради недовършен колектор в Пловдив

от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
У нас
Жълт код за валежи е обявен в Пловдив и областта през днешния ден

Жълт код за валежи е обявен в Пловдив и областта през днешния ден. При последния пороен дъжд в петък в Пловдив се наложи да бъдат затворени няколко улици и кръстовища в район "Южен". Причината – запълнена тръба на изграждащия се вече повече от три години Южен обходен колектор на града.

Наложи се в продължение на часове многобройни екипи на пожарната, на доброволци, на ВиК и на фирмата изпълнител на проекта да изпомпват прелялата вода, в която се смесваха и канализационни води. Вчера кметът на града свика Кризисен щаб в общината и бяха набелязани мерки, за да не се стигне отново до подобна ситуация.

"За момента сигналите са единични. По-скоро за неравности по пътя, в които се образуват локви. Нямаме наводнени улици за момента. Имаме два сигнала за паднали клони, които са обработени. След вчерашния кризисен щаб, който беше свикан от кмета на града, заедно с кмета на район "Южен", с районните кметове, с общинските предприятия, с ВиК и с пожарната и полицията, бяха набелязани мерки", каза Иван Стоянов, зам.-кмет "Екология и здравеопазване" на Община Пловдив.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева

#район "Южен" #колектор #Пловдив

