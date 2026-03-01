Литургия и молебен в чест на победата на православието над ересите отслужи патриарх Даниил

В първата неделя след Великия пост, наречена Неделя Православна, българският патриарх Даниил отслужи литургия и молебен в чест на победата на православието над ересите. Днес се отбелязва Денят на православните икони. Патриархът коментира и кризата в Близкия изток като каза, че е ужасно, когато човек избива други човеци.

Българският патриарх Даниил пожела днес Бог да въдвори мир в сърцата на човеците. От враждата се поражда липсата на мир в човеката душа, добави той.

Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "Господ да даде своя мир в душите на човеците и да погледнем колко ужасно е това, когато човек застава срещу човек, когато човек избива други човеци."

Патриархът отслужи тържествена литургия, а после и молебен за първата неделя от Велкия пост - Неделя православна. На днешния ден нашата църква отбелязва победата над иконоборческата ерес и триумфът на иконите. Събития станали през далeчната 842 година.

Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: "След близо 120 години големи смутове във Византийската империя, редица императори са предприемали редица гонения спрямо светите икони, изхвърляни са били от храмовете, изпочупвани, изгаряни... Този празник е много актуален и днес, и днес има много заблуди, и днес има много пагубни схващания, които отделят човека от Бога."

За втора поредна година след тържествения молебен, свещеници и миряни обиколиха катедралния храм в литийно шествие и носейки в ръце икони и мощи на светци.

Снимки: БТА и БГНЕС