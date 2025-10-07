Израел отбелязва две години от атаката на Хамас

Израел отбелязва днес втората годишнина от атаката на Хамас срещу Израел.

Това се случва на фона на непреки преговори за примирие в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната. Тази сутрин е планирано събиране на мястото на музикалния фестивал "Нова" в пустинята Негев, където Хамас изненадващо нападна израелски граждани.

Годишнината отбелязаха и на места по света - шествие имаше в Берлин, а премиерът на Австралия Антъни Албанезе прочете становище в парламента по случая.