Израел отбелязва две години от атаката на Хамас

Това се случва на фона на непреки преговори за примирие в Египет

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Израел отбелязва днес втората годишнина от атаката на Хамас срещу Израел.

Това се случва на фона на непреки преговори за примирие в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната. Тази сутрин е планирано събиране на мястото на музикалния фестивал "Нова" в пустинята Негев, където Хамас изненадващо нападна израелски граждани.

Годишнината отбелязаха и на места по света - шествие имаше в Берлин, а премиерът на Австралия Антъни Албанезе прочете становище в парламента по случая.

#Газа #Хамас #Израел

