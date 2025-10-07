Обявиха неучебен ден заради проливния дъжд в Царево

Заради проливния дъжд в Царево е обявен неучебен ден за училища и детски градини на територията на цялата община.

Въпреки интензивните валежи през нощта и сега, обстановката на територията на Община Царево към момента е нормална.

Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки през цялата нощ.

Продължава да се следи обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия.

“Бъдете внимателни, ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката. Не предприемайте пътуване и излизане без причина”, призовават от кризисния щаб.