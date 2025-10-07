Димитър Велковски: Ще дадем всичко от себе си срещу Турция и Испания, защото няма какво да губим

Александър Димитров е способен да преобрази националния отбор на България. Това заяви за БНТ защитникът Димитър Велковски, който се завръща в представителния тим след тригодишна пауза.

Бекът на Арда за последно игра за България през ноември 2022 г. в приятелска среща с Люксембург. Велковски е убеден, че националният тим има сили да покаже по-добро лице в близко бъдеще.

"Познавам го Александър Димитров доста добре от юношеските ни гарнитури. Знам на какво е способен, така че се надявам да вдигнем отбора. Смятам, че последните 2-3 години възрастта на националния отбор е ниска. Много млади момчета, които играят и в клубните си отбори, добиват лека-полека опит. Имаме добри футболисти, на които им трябва време да добият самочувствие чрез игровите минути в европейските мачове", сподели футболистът.

БНТ ще извърши световните квалификации срещу Турция и Испания на 11 и 14 октомври. Бранителят направи смела прогноза, че "Ла Фурия" може да триумфира и на Мондиала догодина.

"Знаем, че това са едни много добри отбори. Испания, за мен, е бъдещият световен шампион. Турция е изключителен отбор, така че ще дадем всичко от себе си и се надявам да покажем самочувствие, защото ние няма какво да губим в крайна сметка", добави бранителят.

Велковски стана поредният футболен национал, който поздрави волейболистите ни за спечеления сребърен медал от световното първенство в Филипините.

"Изключителни момчета с изключителен успех, смирени. За нас това е голям успех за България. Трябва да гледаме тези момчета, как се представят и да черпим от тяхното самочувствие", допълни националът.

