Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров

Националният отбор на България допусна тежка загуба с 1:6 в дебюта на новия национален селекционер Александър Димитров. Двата отбора се изправиха в среща в квалификационна група Е за участие на световното първенство в Северна Америка догодина, а турците решиха всичко в срещата след почивката, когато реализираха 5 гола. Почетното попадение за България вкара Радослав Кирилов, който се разписа в 13-ата минута, секунди след като турците бяха открили резултата.

След този двубой България остава на последно място в групата без точка на сметката си и с ужасяваща голова разлика – 1:12. Турция е втора с 6 точки, изоставайки на три от водача Испания, който е с пълен актив. Само след три дни България гостува на европейския шампион, а срещата ще може да гледате отново пряко в ефира на БНТ 1, БНТ 3 и онлайн на нашия сайт.

Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)

Много силен мач за турците изиграха звездите на Реал Мадрид и Ювентус – Арда Гюлер и Кенан Йълдъз, които бяха в основната на почти всичко по-интересно пред вратата на Митов и закономерно записаха имената си сред голмайсторите.

Срещата започна равностойно, като първото опасно положение бе създадено от гостите. В 8-ата минута, след пробив по десния фланг, топката достигна до Оркун Кьокджю, чийто удар с левия крак се отби в напречната греда и напусна терена. Буквално секунди по-късно българският тим поиска игра с ръка в полето на съперника, но главният съдия не отсъди най-тежкото наказание.



В 11-ата минута Турция откри резултата. Разписа се 20-годишният Арда Гюлер, който се освободи на стрелкова позиция след двойно подаване с Хакан Чалханоглу прати топката под плонжа на Димитър Митов.

България изравни резултата в ответната минута. Пробив по десния фланг на Кирил Десподов завърши с центриране, което беше завършено от Радослав Кирилов. След рикошет в тялото на Челик топката влезна в мрежата за 1:1.



В 15-ата минута Турция беше близо до ново попадение, но усилията на Керем Актюроглу приключиха с точен удар в ръцете на Митов. В 18-ата минута Кирил Депосподов беше изведен добре по левия фланг, но след кратко забавяне атаката беше спряна заради ситуация на засада. В следващите минути играта се успокои, а отново близо до гол се озова съставът на България. В 28-ата минута Радослав Кирилов получи отлично подаване от ляво на атаката, пое топката с по-силния си десен крак и отправи удар, който излезе на около метър в страни от левия страничен стълб.

В 32-ата минута, след статично положение, централният защитник Мерих Демирал опита удар с глава, но главният съдия спря закономерно играта заради нарушение на защитника на Ал Ахли, бивш футболист на италианските Сасуоло, Ювентус и Аталанта.

Секунди по-късно гостите бяха близо до втори гол. Хакан Чалханоглу центрира успоредно на голлинията в полето, откъдето Андриан Краев, в опита си да изчисти, за малко да вкара топката в мрежата зад Митов. В 36-ата минута България отговори с бърза атака, която завърши с падане в полето от Кирил Десподов. Дузпа обаче нямаше и играта продължи.

Второто полувреме започна с със силен удар с левия крак на защитника Абдюлкерим Бардакджъ, като топката мина буквално на сантиметри от напречната греда. В 49-ата минута Турция все пак стигна до втори гол. При извеждащо подаване към Кенан Йълдъз, Виктор Попов игра с топката, но си отбеляза атрактивен автогол.

В 51-ата минута, отново след грешка на Попов, гостите стигнаха до трети гол. Кенан Йълдъз се оказа на върха на бърза атака на Турция и с точен удар с десния крак не остави шанс на българския страж.

В 56-ата минута Турция стигна до четвърти гол. Новата звезда на Ювентус Кенан Йълдъз отново се озова в прегръдките на съотборниците си, след като вкара нов майсторски гол от около 15 метра.

В 65-ата минута Турция реализира пето попадение.



След статично положение – центриране от корнер, Зеки Челик изпревари Чочев на първа греда и с глава вкара за 1:5. В последните секунди на срещата Турция стигна до шести гол чрез Ирфан Кахведжъ.