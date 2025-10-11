БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
28343
Чете се за: 05:50 мин.
Спорт
Запази

„Трикольорите“ отстъпиха с 1:6 от Турция пред около 20 000 зрители на Националния стадион „Васил Левски“.

България - Турция
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Националният отбор на България допусна тежка загуба с 1:6 в дебюта на новия национален селекционер Александър Димитров. Двата отбора се изправиха в среща в квалификационна група Е за участие на световното първенство в Северна Америка догодина, а турците решиха всичко в срещата след почивката, когато реализираха 5 гола. Почетното попадение за България вкара Радослав Кирилов, който се разписа в 13-ата минута, секунди след като турците бяха открили резултата.

След този двубой България остава на последно място в групата без точка на сметката си и с ужасяваща голова разлика – 1:12. Турция е втора с 6 точки, изоставайки на три от водача Испания, който е с пълен актив. Само след три дни България гостува на европейския шампион, а срещата ще може да гледате отново пряко в ефира на БНТ 1, БНТ 3 и онлайн на нашия сайт.

Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)

Много силен мач за турците изиграха звездите на Реал Мадрид и Ювентус – Арда Гюлер и Кенан Йълдъз, които бяха в основната на почти всичко по-интересно пред вратата на Митов и закономерно записаха имената си сред голмайсторите.

Срещата започна равностойно, като първото опасно положение бе създадено от гостите. В 8-ата минута, след пробив по десния фланг, топката достигна до Оркун Кьокджю, чийто удар с левия крак се отби в напречната греда и напусна терена. Буквално секунди по-късно българският тим поиска игра с ръка в полето на съперника, но главният съдия не отсъди най-тежкото наказание.

В 11-ата минута Турция откри резултата. Разписа се 20-годишният Арда Гюлер, който се освободи на стрелкова позиция след двойно подаване с Хакан Чалханоглу прати топката под плонжа на Димитър Митов.

България изравни резултата в ответната минута. Пробив по десния фланг на Кирил Десподов завърши с центриране, което беше завършено от Радослав Кирилов. След рикошет в тялото на Челик топката влезна в мрежата за 1:1.


В 15-ата минута Турция беше близо до ново попадение, но усилията на Керем Актюроглу приключиха с точен удар в ръцете на Митов. В 18-ата минута Кирил Депосподов беше изведен добре по левия фланг, но след кратко забавяне атаката беше спряна заради ситуация на засада. В следващите минути играта се успокои, а отново близо до гол се озова съставът на България. В 28-ата минута Радослав Кирилов получи отлично подаване от ляво на атаката, пое топката с по-силния си десен крак и отправи удар, който излезе на около метър в страни от левия страничен стълб.

В 32-ата минута, след статично положение, централният защитник Мерих Демирал опита удар с глава, но главният съдия спря закономерно играта заради нарушение на защитника на Ал Ахли, бивш футболист на италианските Сасуоло, Ювентус и Аталанта.

Секунди по-късно гостите бяха близо до втори гол. Хакан Чалханоглу центрира успоредно на голлинията в полето, откъдето Андриан Краев, в опита си да изчисти, за малко да вкара топката в мрежата зад Митов. В 36-ата минута България отговори с бърза атака, която завърши с падане в полето от Кирил Десподов. Дузпа обаче нямаше и играта продължи.

Второто полувреме започна с със силен удар с левия крак на защитника Абдюлкерим Бардакджъ, като топката мина буквално на сантиметри от напречната греда. В 49-ата минута Турция все пак стигна до втори гол. При извеждащо подаване към Кенан Йълдъз, Виктор Попов игра с топката, но си отбеляза атрактивен автогол.

В 51-ата минута, отново след грешка на Попов, гостите стигнаха до трети гол. Кенан Йълдъз се оказа на върха на бърза атака на Турция и с точен удар с десния крак не остави шанс на българския страж.

В 56-ата минута Турция стигна до четвърти гол. Новата звезда на Ювентус Кенан Йълдъз отново се озова в прегръдките на съотборниците си, след като вкара нов майсторски гол от около 15 метра.
В 65-ата минута Турция реализира пето попадение.

След статично положение – центриране от корнер, Зеки Челик изпревари Чочев на първа греда и с глава вкара за 1:5. В последните секунди на срещата Турция стигна до шести гол чрез Ирфан Кахведжъ.

Свързани статии:

Александър Димитров: Нека да не бъдем черногледи
Александър Димитров: Нека да не бъдем черногледи
Новият селекционер вижда светлина в тунела след 1:6 от Турция.
Чете се за: 01:15 мин.
Радослав Кирилов: Трябва да се вдигнем, нямаме друг вариант
Радослав Кирилов: Трябва да се вдигнем, нямаме друг вариант
Нападателят беше разочарован след тежката загуба от Турция.
Чете се за: 01:00 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
2
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
3
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
4
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Футбол

Монтела: След почивката реагирахме бързо
Монтела: След почивката реагирахме бързо
Кристиян Стоянов: Автоголът ни срина Кристиян Стоянов: Автоголът ни срина
Чете се за: 01:00 мин.
Петко Христов: Ние сме отговорни на терена, от нас зависи резултатът Петко Христов: Ние сме отговорни на терена, от нас зависи резултатът
Чете се за: 01:10 мин.
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Димитров: Нека да не бъдем черногледи Александър Димитров: Нека да не бъдем черногледи
Чете се за: 01:15 мин.
Радослав Кирилов: Трябва да се вдигнем, нямаме друг вариант Радослав Кирилов: Трябва да се вдигнем, нямаме друг вариант
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Чете се за: 14:42 мин.
Регионални
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало? Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра и утре
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ