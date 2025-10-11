БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни...
Чете се за: 14:42 мин.
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Национални отбори
Запази
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ние са паднахме в доста трудна и тежка група, да не се заблуждаваме, че групата ни е лека. Фаворити в тази група Испания са безспорни, Турция, Грузия също са добър отбор, така че в доста тежка група попаднахме. Това каза за БНТ минути преди началото на световната квалификация България - Турция бившият национал Александър Александров.

След тежкия старт в световните квалификации отборът ни ще търси първите си точки в групата при дебюта на Александър Димитров на треньорския пост.

"Знаеме, че нивото ни е много добро в последните години, но трябва да се почне все отнякъде. А отнякъде се почва от клубния ни футбол. Националният отбор е отражение на клубния футбол. Прекалено много чужденци играят. Дали добри, дали не, това си е клубна политика. Но много добре знаете, че футболистите в националния отбор идват от клубния футбол. Така че когато не се почне да се работи, да се залага на повече българи, не очаквайте да се правят чудеса и с националният отбор", откровен бе Александров.

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

НА ЖИВО: България - Турция 0:0
НА ЖИВО: България - Турция 0:0
Чете се за: 01:15 мин.
Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство
Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство
Чете се за: 01:35 мин.
#Александър Александров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
2
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
5
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Български футбол

НА ЖИВО: България - Турция 1:5
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
Футбол: България – Турция 1:5 (ГАЛЕРИЯ) Футбол: България – Турция 1:5 (ГАЛЕРИЯ)
Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство
Чете се за: 01:35 мин.
Историята дава поводи за оптимизъм на Александър Димитров преди дебюта му срещу Турция Историята дава поводи за оптимизъм на Александър Димитров преди дебюта му срещу Турция
Чете се за: 03:25 мин.
Марин Петков: Трябва да дадем всичко от себе си, пък каквото сабя покаже Марин Петков: Трябва да дадем всичко от себе си, пък каквото сабя покаже
Чете се за: 00:45 мин.
ЦСКА 1948 надигра Раднички в контролна среща ЦСКА 1948 надигра Раднички в контролна среща
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Чете се за: 14:42 мин.
Регионални
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало? Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ