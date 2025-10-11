Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят

Ние са паднахме в доста трудна и тежка група, да не се заблуждаваме, че групата ни е лека. Фаворити в тази група Испания са безспорни, Турция, Грузия също са добър отбор, така че в доста тежка група попаднахме. Това каза за БНТ минути преди началото на световната квалификация България - Турция бившият национал Александър Александров.

След тежкия старт в световните квалификации отборът ни ще търси първите си точки в групата при дебюта на Александър Димитров на треньорския пост.

"Знаеме, че нивото ни е много добро в последните години, но трябва да се почне все отнякъде. А отнякъде се почва от клубния ни футбол. Националният отбор е отражение на клубния футбол. Прекалено много чужденци играят. Дали добри, дали не, това си е клубна политика. Но много добре знаете, че футболистите в националния отбор идват от клубния футбол. Така че когато не се почне да се работи, да се залага на повече българи, не очаквайте да се правят чудеса и с националният отбор", откровен бе Александров.

