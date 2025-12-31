Добруджа остана без треньор в последния ден на 2025 година

Новакът Добруджа се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Атанас Атанасов и щабът му - Стефан Дончев и Даниел Георгиев, съобщиха официално от клуба.

Атанасов води отбор в два периода за общо 99 мача, а междувременно беше и спортен директор на клуба.

Вчера от клуба обявиха, че се разделят и с трима от играчите си. Това са Анхел Пуерто, Андриан Димитров и Милчо Ангелов.

Към момента тимът от Добруджа е на последното 16-о място в Първа лига с едва 12 точки, като от 19 срещи записа три победи, три равенства и 13 загуби