Добруджа се раздели с трима

Добруджа последва примера на останалите отбори от Първа лига и започна с промените по състава след края на есенния дял през сезона. Новакът в родния елит се раздели с трима от своите футболисти. Това са Анхел Пуерто, Андриан Димитров и Милчо Ангелов, обявиха официално от клуба.

„ПФК Добруджа се раздели по взаимно съгласие с трима футболисти - Анхел Пуерто, Андриан Димитров и Милчо Ангелов.

Благодарим им за усилията и отдадеността през времето в клуба и им пожелаваме успех във всички бъдещи начинания“, гласи съобщението на тима от Добрич.