БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Равенство между ПСЖ и Монако в Париж класира столичани на осминафиналите в Шампионска лига

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Парижани изоставаха в резултата, но стигнаха до обрат с човек повече в любопитен двубоя на "Парк де Пренс".

Пари Сен Жермен ПСЖ
Снимка: БТА
Слушай новината

Пари Сен Жермен продължават към осминафиналите в Шампионска лига. Срещата-реванш между ПСЖ и Монако завърши при равенство 2:2. По този начин столичани елиминираха своя съперник с общ резултат 6:5.

Всички три точни удара през първото полувреме на стадион "Парк де Пренс" в Париж бяха на сметката на "монегаските".

Брадли Баркола стреля в напречната греда в 41-ата минута, но в последната минута на редовното време на първата част гостите заслужено откриха резултата. Мане Аклиуш засече от воле центриране в наказателното поле на Мамаду Кулибали.

След почивката възпитаниците на Себастиан Поконьоли останаха с човек по-малко на терена. Мамаду Кулибали бе изгонен с втори жълт картон за нарушение срещу Ашраф Хакими.

Веднага след подновяването на играта парижани възобновиха равенството. Маркиньос засече прострелно подаване във вратарското поле на Дезире Дуе, за да изравни.

Шест минути по-късно играчите на Луис Енрике стигнаха до обрат. Филип Кьон изби шут извън пеналтерията на Хакими, но Хвича Кварацхелия се разписа при добавката.

В добавеното време Джордан Тезе оформи крайния резултат, но гостите нямаха повече време, за да стигнах до нов гол, който да изпрати срещата в продължения.

Жребият за осминафиналите ще се състои в петък, 27 февруари, от 13:00 часа. ПСЖ ще срещне един измежду Челси и Барселона.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Пари Сен Жермен #ПСЖ #Монако

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
1
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
4
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
6
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Шампионска лига

Реал Мадрид се класира за осминафиналите в Шампионска лига след нов успех над Бенфика
Реал Мадрид се класира за осминафиналите в Шампионска лига след нов успех над Бенфика
Луд обрат в Бергамо! Аталанта пречупи Борусия Дортмунд след невероятна драма в добавеното време Луд обрат в Бергамо! Аталанта пречупи Борусия Дортмунд след невероятна драма в добавеното време
Чете се за: 07:27 мин.
Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник Еди Хау: Няма значение кой ще ни се падне за съперник
Чете се за: 01:00 мин.
Шетил Кнутсен: Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега Шетил Кнутсен: Беше доста дълго пътуване, за да стигнем до мястото, където сме сега
Чете се за: 01:35 мин.
Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия Каспер Хюлманд: Липсваше ни малко енергия
Чете се за: 01:35 мин.
Диего Симеоне: Искаме повече Диего Симеоне: Искаме повече
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението й
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж Собственикът на "Лукойл" заплаши България с арбитраж
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР) Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
Спорт
Министър Христанов: Трябва да се засили граничния контрол заради...
Чете се за: 03:32 мин.
Политика
След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Българката El Ma с шанс за финал на престижния песенен конкурс...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ