Равенство между ПСЖ и Монако в Париж класира столичани на осминафиналите в Шампионска лига

Пари Сен Жермен продължават към осминафиналите в Шампионска лига. Срещата-реванш между ПСЖ и Монако завърши при равенство 2:2. По този начин столичани елиминираха своя съперник с общ резултат 6:5.

Всички три точни удара през първото полувреме на стадион "Парк де Пренс" в Париж бяха на сметката на "монегаските".

Брадли Баркола стреля в напречната греда в 41-ата минута, но в последната минута на редовното време на първата част гостите заслужено откриха резултата. Мане Аклиуш засече от воле центриране в наказателното поле на Мамаду Кулибали.

След почивката възпитаниците на Себастиан Поконьоли останаха с човек по-малко на терена. Мамаду Кулибали бе изгонен с втори жълт картон за нарушение срещу Ашраф Хакими.

Веднага след подновяването на играта парижани възобновиха равенството. Маркиньос засече прострелно подаване във вратарското поле на Дезире Дуе, за да изравни.

Шест минути по-късно играчите на Луис Енрике стигнаха до обрат. Филип Кьон изби шут извън пеналтерията на Хакими, но Хвича Кварацхелия се разписа при добавката.

В добавеното време Джордан Тезе оформи крайния резултат, но гостите нямаха повече време, за да стигнах до нов гол, който да изпрати срещата в продължения.

Жребият за осминафиналите ще се състои в петък, 27 февруари, от 13:00 часа. ПСЖ ще срещне един измежду Челси и Барселона.