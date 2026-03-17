Игор Тудор: Все още сме в играта срещу Атлетико

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор заяви, че отборът му не е загубил надежда за класиране на четвъртфиналите в Шампионска лига, въпреки поражението с 2:5 от Атлетико Мадрид в първия осминафинален двубой.

Лондончани се намират в трудна позиция, но Тудор подчерта, че тимът му има сили да се бори до край.

"И двете неща, и вярваме, и искаме да възстановим самочувствието си. Това е мач, който трябва да играем, за да преминем напред“, коментира той.

Специалистът призна, че предизвикателството е сериозно, но не и невъзможно.

"Трудно е, но не е невъзможно. Трябва да останем в играта и да се съсредоточим върху силните си страни. Важно е от самото начало да вярваме, че можем да го направим“, добави Тудор.

В последните седмици резултатите на двата отбора са колебливи – Атлетико допусна тежки загуби от Райо Валекано и Барселона, докато "шпорите“ прекъснаха серията си от пет поредни поражения с равенство срещу Ливърпул.

Добрата новина за Тотнъм е, че Конър Галахар и Кристиан Ромеро вероятно ще бъдат на разположение за реванша, който може да се окаже решаващ за сезона на английския тим.