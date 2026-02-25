Пер-Матиас Хьогмо: Трябва да използваме нашата сила в атака

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо вярва, че неговият отбор има потенциал да елиминира Ференцварош в плейофния кръг на турнира Лига Европа.

Разградчани имат аванс от 2:1 след първия мач преди седмица.

Реваншът е в четвъртък, 26 февруари, от 19:45 часа.

"Трябва да използваме нашата сила в атака, да притежаваме топката и да вкараме голове. Трябва да играем на максимално ниво, особено на този стадион, на който имаме вече няколко мача и знаем колко е трудно. Тези два отбора се познават много добре, няма тайни", коментира Хьогмо на пресконференцията на стадион "Групама Арена" в Будапеща.

Наставникът очаква труден мач и висока преса от опонента.

"Във футбола няма гаранции, в понеделник загубихме от Ботев Пловдив, който показа голям ентусиазъм, сега имаме нов мач и е важно да си припомним, че вкарахме доста голове в Европа и да бъдем уверени. Харесва ми, че играчите имат глад да стават по-добри, но утре ще бъде труден мач. Ференцварош ще опита да ни пресира, но ние знаем къде ще бъдат пространствата и ще опитаме да ги използваме", каза още Хьогмо.

Вратарят Хендрик Бонман се радва, че ще играе пред ентусиазираните фенове на Ференцварош и се надява атмосферата на стадиона да даде стимул на играчите на Лудогорец.