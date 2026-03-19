Италиански сблъсък на "Олимпико": Рома и Болоня решават всичко в осминафиналната среща реванш

Седем мача-реванши от осминафиналите на Лига Европа ще се изиграят в четвъртък, 19 март. В един от най-интригуващите Рома е домакин на Болоня в изцяло италиански сблъсък на „Олимпико“. Началният съдийски сигнал е в 22:00 часа българско време.

Първата среща между двата отбора, представляващи Серия А в турнира, завърши при равенство 1:1. И двете попадения паднаха след почивката, като Федерико Бернардески откри в 50-та минута, преди Лоренцо Пелегрини да изравни за „вълците“ в 71-та.

Във вътрешния шампионат двата отбора са съответно шести и осми. Рома е на шеста позиция с 51 точки, на две от петия Ювентус и на три от четвъртия Комо. Болоня е на осмо място с 42 пункта.

Румънска бригада ще ръководи реванша на „Олимпико“. Ищван Ковач е главен арбитър, с помощници Михай Марика и Ференц Туньоги. Шаболч Ковач е четвърти съдия, а на ВАР ще оперират Тиаго Мартинш от Португалия, с асистент Брам Ван Дрисхе от Белгия.

Победителят от италианската двойка между Рома и Болоня ще срещне на 1/4-финалите Лил или Астън Вила.

Програма за осминафиналните реванши в Лига Европа:

19:45 ч.:

Лион – Селта

Мидтиланд – Нотингам Форест

Фрайбург – Генк

22:00 ч.:

Бетис – Панатинайкос

Порто – Щутгарт

Астън Вила – Лил

Рома – Болоня