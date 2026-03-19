БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Чете се за: 06:15 мин.
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Италиански сблъсък на "Олимпико": Рома и Болоня решават всичко в осминафиналната среща реванш

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Победителят от италианската двойка между Рома и Болоня ще срещне на четвъртфиналите в Лига Европа Лил или Астън Вила.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Седем мача-реванши от осминафиналите на Лига Европа ще се изиграят в четвъртък, 19 март. В един от най-интригуващите Рома е домакин на Болоня в изцяло италиански сблъсък на „Олимпико“. Началният съдийски сигнал е в 22:00 часа българско време.

Първата среща между двата отбора, представляващи Серия А в турнира, завърши при равенство 1:1. И двете попадения паднаха след почивката, като Федерико Бернардески откри в 50-та минута, преди Лоренцо Пелегрини да изравни за „вълците“ в 71-та.

Във вътрешния шампионат двата отбора са съответно шести и осми. Рома е на шеста позиция с 51 точки, на две от петия Ювентус и на три от четвъртия Комо. Болоня е на осмо място с 42 пункта.

Румънска бригада ще ръководи реванша на „Олимпико“. Ищван Ковач е главен арбитър, с помощници Михай Марика и Ференц Туньоги. Шаболч Ковач е четвърти съдия, а на ВАР ще оперират Тиаго Мартинш от Португалия, с асистент Брам Ван Дрисхе от Белгия.

Победителят от италианската двойка между Рома и Болоня ще срещне на 1/4-финалите Лил или Астън Вила.

Програма за осминафиналните реванши в Лига Европа:

19:45 ч.:

Лион – Селта

Мидтиланд – Нотингам Форест

Фрайбург – Генк

22:00 ч.:

Бетис – Панатинайкос

Порто – Щутгарт

Астън Вила – Лил

Рома – Болоня

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
1
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
2
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
3
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
4
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните...
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
5
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби...
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
6
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
2
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
5
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
6
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...

Още от: Лига Европа

Брага е първият четвъртфиналист в Лига Европа
Брага е първият четвъртфиналист в Лига Европа
Емери влезе в историята на Астън Вила с най-бързите 100 победи Емери влезе в историята на Астън Вила с най-бързите 100 победи
Чете се за: 05:00 мин.
Мидтиланд победи Нотингам Форест под проливния дъжд на "Сити Граунд" Мидтиланд победи Нотингам Форест под проливния дъжд на "Сити Граунд"
Чете се за: 01:10 мин.
Порто и Панатинайкос постигнаха ценни победи в Лига Европа Порто и Панатинайкос постигнаха ценни победи в Лига Европа
Чете се за: 01:25 мин.
Астън Вила спечели гостуването си на Лил с гол на Оли Уоткинс Астън Вила спечели гостуването си на Лил с гол на Оли Уоткинс
Чете се за: 01:00 мин.
Болоня и Рома не се победиха в италианския сблъсък в Лига Европа Болоня и Рома не се победиха в италианския сблъсък в Лига Европа
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Веселин Тодоров, "Сиела Норма": Никой не иска да си...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Шофьор загина, след като колата му се вряза в къща край Средец
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ