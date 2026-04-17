БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:15 мин.
Чете се за: 03:47 мин.
Чете се за: 05:25 мин.
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Брага обърна Бетис след голово шоу и е сред най-добрите четири в Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Португалците наваксаха два гола пасив и спечелиха с 4:2 в Севиля за крайното 5:3 в сблъсъка

Брага сътвори един от най-запомнящите се обрати в Лига Европа, след като победи Реал Бетис с 4:2 като гост и с общ резултат 5:3 се класира за полуфиналите в турнира за първи път от 15 години.

Двубоят започна отлично за домакините, които поведоха с два ранни гола. В 13-ата минута Антони откри резултата с глава след центриране на Абде Езалзули, а в 26-ата самият Езалзули се разписа след добра комбинация с Пабло Форналс.

Точно когато изглеждаше, че Бетис контролира срещата, Брага се върна в мача с първия си точен удар. В 38-ата минута Пау Виктор се възползва от грешка в защитата и намали изоставането.

След почивката португалците наложиха натиск и стигнаха до изравняване в 49-ата минута, когато Витор Карвальо реализира с глава след центриране от пряк свободен удар на Рикардо Орта.

Само четири минути по-късно Брага осъществи пълен обрат. Рикардо Орта бе точен от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Демир Тъкназ.

Крайният резултат бе оформен в 74-ата минута, когато Жан-Батист Горби вкара красиво попадение с воле, с което подпечата класирането на своя тим.

В полуфиналите Брага ще се изправи срещу Фрайбург, а успехът в Севиля остава като един от най-впечатляващите обрати в историята на клуба в европейските турнири.

#ФК Спортинг Брага #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Реал Бетис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Лига Европа

Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 05:42 мин.
Чете се за: 01:47 мин.
Чете се за: 01:27 мин.
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Чете се за: 03:47 мин.
Политика
Чете се за: 05:25 мин.
Парламентарни Избори 2026
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ