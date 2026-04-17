Брага обърна Бетис след голово шоу и е сред най-добрите четири в Лига Европа

Брага сътвори един от най-запомнящите се обрати в Лига Европа, след като победи Реал Бетис с 4:2 като гост и с общ резултат 5:3 се класира за полуфиналите в турнира за първи път от 15 години.

Двубоят започна отлично за домакините, които поведоха с два ранни гола. В 13-ата минута Антони откри резултата с глава след центриране на Абде Езалзули, а в 26-ата самият Езалзули се разписа след добра комбинация с Пабло Форналс.

Точно когато изглеждаше, че Бетис контролира срещата, Брага се върна в мача с първия си точен удар. В 38-ата минута Пау Виктор се възползва от грешка в защитата и намали изоставането.

След почивката португалците наложиха натиск и стигнаха до изравняване в 49-ата минута, когато Витор Карвальо реализира с глава след центриране от пряк свободен удар на Рикардо Орта.

Само четири минути по-късно Брага осъществи пълен обрат. Рикардо Орта бе точен от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Демир Тъкназ.

Крайният резултат бе оформен в 74-ата минута, когато Жан-Батист Горби вкара красиво попадение с воле, с което подпечата класирането на своя тим.

В полуфиналите Брага ще се изправи срещу Фрайбург, а успехът в Севиля остава като един от най-впечатляващите обрати в историята на клуба в европейските турнири.