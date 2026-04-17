Витор Перейра: Футболистите на Нотингам Форест заслужиха полуфинала

Мениджърът на Нотингам Форест Витор Перейра изрази задоволството си от представянето на отбора след класирането за полуфиналите в Лига Европа. Английският тим победи Порто с 1:0 у дома и с общ резултат 2:1 продължи напред в турнира.

"Имам фантастичен отбор, тук изобщо не става въпрос за мениджъра. Всички в отбора имат истински дух, характер и качества. Футболистите го заслужават. Клубът и феновете - също“, заяви Перейра пред TNT Sports.

Героят за домакините Морган Гибс-Уайт, който реализира единственото попадение в срещата, също отдаде заслуженото на привържениците.

"Това е една от най-хубавите вечери, които съм имал на „Сити Граунд“, благодарение на феновете и на всички, които го направиха възможно. Казахме още в началото, че ще играем силно в този турнир и го направихме“, коментира той.

В полуфиналите Нотингам Форест ще се изправи срещу Астън Вила в сблъсък между два бивши европейски клубни шампиона, които се стремят към нов значим успех на континенталната сцена.