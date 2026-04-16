Нотингам Форест надви десетима от Порто с гол на Морган Гибс-Уайт

Нотингам Форест победи Порто с минималното 1:0 в мач реванш от четвъртфиналите на Лига Европа. Английският клуб се класира на полифуналите в турнира с общ резултат 2:1, след равенство 1:1 в първата среща в Португалия.

Срещата започна по кошмарен начин за гостите, които останаха с човек по-малко в 8-ата минута. Ян Беднарек бе изгонен с директен червен картон за удар с бутоните в коляното на Крис Ууд. Нападателят бе заменен принудително 8 минути по-късно от Игор Жезуш.

Домакините се възползваха от численото си предимство на стадион "Сити Граунд" в Нотингам и откриха резултата в 12-ата минута. Морган Гибс-Уайт стреля извън наказателното поле, а топката се отби от крака на Пабло Розарио, преди да попадне в противниковата врата.

След почивката гостите бяха близо до изравнително попадение, но Уилиям Гомеш стреля в напречната греда. Същото стори и Пабло Розарио в 84-ата минута.

През второто полувреме мидландци, които се борят за оцеляване във Висшата лига, дадоха още две жертви, като Мурило и Калъм Хъдсън-Одой също напуснаха терена с контузии.

В 94-ата минута резервата Игор Жезуш можеше да сложи точка на спора, но негов изстрел срещна напречната греда.

На полуфиналите Порто Нотингам Форест ще срещне Астън Вила, който отстрани Болоня с общ резултат 7:1.