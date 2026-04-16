Нотингам Форест надви десетима от Порто с гол на Морган Гибс-Уайт

Чете се за: 01:47 мин.
Възпитаниците на Витор Перейра се класираха на полуфиналите в Лига Европа.

Нотингам Форест победи Порто с минималното 1:0 в мач реванш от четвъртфиналите на Лига Европа. Английският клуб се класира на полифуналите в турнира с общ резултат 2:1, след равенство 1:1 в първата среща в Португалия.

Срещата започна по кошмарен начин за гостите, които останаха с човек по-малко в 8-ата минута. Ян Беднарек бе изгонен с директен червен картон за удар с бутоните в коляното на Крис Ууд. Нападателят бе заменен принудително 8 минути по-късно от Игор Жезуш.

Домакините се възползваха от численото си предимство на стадион "Сити Граунд" в Нотингам и откриха резултата в 12-ата минута. Морган Гибс-Уайт стреля извън наказателното поле, а топката се отби от крака на Пабло Розарио, преди да попадне в противниковата врата.

След почивката гостите бяха близо до изравнително попадение, но Уилиям Гомеш стреля в напречната греда. Същото стори и Пабло Розарио в 84-ата минута.

През второто полувреме мидландци, които се борят за оцеляване във Висшата лига, дадоха още две жертви, като Мурило и Калъм Хъдсън-Одой също напуснаха терена с контузии.

В 94-ата минута резервата Игор Жезуш можеше да сложи точка на спора, но негов изстрел срещна напречната греда.

На полуфиналите Порто Нотингам Форест ще срещне Астън Вила, който отстрани Болоня с общ резултат 7:1.

Свързани статии:

Астън Вила разгроми Болоня и се класира на полуфиналите в Лига Европа
Астън Вила разгроми Болоня и се класира на полуфиналите в Лига Европа
Бирмингамци надиграха убедително италианския си съперник.
Чете се за: 01:27 мин.
ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
5
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
6
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Лига Европа

Астън Вила разгроми Болоня и се класира на полуфиналите в Лига Европа
Астън Вила разгроми Болоня и се класира на полуфиналите в Лига Европа
Фрайбург е първият полуфиналист в Лига Европа Фрайбург е първият полуфиналист в Лига Европа
Чете се за: 01:55 мин.
Фрайбург е на крачка от полуфинал в Лига Европа след убедителна победа над Селта Фрайбург е на крачка от полуфинал в Лига Европа след убедителна победа над Селта
Чете се за: 01:22 мин.
Астън Вила взе сериозно предимство срещу Болоня с успех на италианска земя Астън Вила взе сериозно предимство срещу Болоня с успех на италианска земя
Чете се за: 02:07 мин.
Унай Емери: Историята на Астън Вила ни задължава да бъдем силни в Европа Унай Емери: Историята на Астън Вила ни задължава да бъдем силни в Европа
Чете се за: 02:05 мин.
Без победител между Спортинг Брага и Бетис на старта на четвъртфиналите в Лига Европа Без победител между Спортинг Брага и Бетис на старта на четвъртфиналите в Лига Европа
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Тръмп за преговорите с Техеран: Иран се съгласи с почти всичко, отказва се от ядрено оръжие
Тръмп за преговорите с Техеран: Иран се съгласи с почти всичко,...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Откриха пари и списъци с имена в кола на кандидат-депутат Откриха пари и списъци с имена в кола на кандидат-депутат
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
За колко време ще стигне керосинът в Европа?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
От първо лице: Над 18 са загинали при масирана руска атака в Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Правителството обяви война на търговията със здраве
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
