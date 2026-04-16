Астън Вила разгроми Болоня и се класира на полуфиналите в Лига Европа

Астън Вила победи Болоня с 4:0 в мач реванш от четвъртфиналите на Лига Европа. Бирмингамци се класираха на полуфиналите с общ резултат 7:1, след като спечелиха гостуването с в Италия с 3:1.

Домакините откриха резултата на стадион "Вила Парк" в Бирмингам в 16-ата минута. Оли Уоткинс засече успоредно на голлинията подаване във вратарското поле на Морган Роджърс.

В 24-ата минута възпитаниците на Унай Емери получиха дузпа след намесата на ВАР за игра с ръка на Мартин Витик. Федерико Равалиа спаси изпълнението на Морган Роджърс.

Само 45 секунди по-късно "вилъните" удвоиха преднината си. Емилиано Буендия овладя странично хвърляне на Люка Дин и се разписа с шут в близкия ъгъл.

Морган Роджърс се реваншира за пропуска от бялата точка с гол в 39-ата минута. Полузащитникът отправи плътен шут от вътрешността на наказателното поле в близкия ъгъл.

След почивката капитанът на домакините Езри Конса също записа името си сред голмайсторите с удар от воле в пеналтерията.

На полуфиналите Астън Вила ще срещне Нотингам Форест, който елиминира Порто с общ резултат 2:1.