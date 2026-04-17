Оли Уоткинс: Наслаждаваме се на пътя към полуфиналите в Лига Европа

Астън Вила продължава впечатляващото си представяне в Лига Европа, след като елиминира Болоня с общ резултат 7:1 и си осигури място на полуфиналите. Английският тим разгроми съперника с 4:0 в реванша на свой терен и затвърди амбициите си за силно европейско участие.

Нападателят Оли Уоткинс не скри задоволството си от постигнатото.

"Невероятно постижение е за нас да стигнем до полуфиналите и да направим крачка напред спрямо миналата година. Наистина се наслаждаваме на участието си в този турнир и това е мястото, където искаме да бъдем“, заяви той.

Англичаните ще се изправят срещу Нотингам Форест в следващата фаза, като вече имат положителен баланс срещу този съперник през сезона – победа с 3:1 у дома и равенство 1:1 като гост.

Мениджърът Унай Емери също подчерта значимостта на успеха, но предупреди за трудностите, които предстоят.