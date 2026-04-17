БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Астън Вила отново на върха: възраждането на Феникса, който разтърси Европа под ръководството на Унай Емери

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
Запази

От изпадането до полуфинал в Лига Европа: бирмингамци превърнаха големите европейски вечери в новото си нормално състояние

Слушай новината

Десет години във футбола могат да променят всичко. За Астън Вила това десетилетие се оказа път от дъното до върха – от изпадането от Висшата лига, най-високо категоризирания еталон за английския футбол през 2016 година до вечерите, в които клубът отново се утвърждава като фактор в европейските турнири.

След години на лутане между амбиции и реалност, днес тимът от Бирмингам изглежда напълно преобразен. Под ръководството на Унай Емери Астън Вила ззапочна да изгражда нова идентичност на отбор, който очаква и приема големите европейски мачове като нещо естествено.

Класирането за полуфиналите в Лига Европа след убедителен успех над Болоня е само поредната стъпка в този процес. Още по-важното е, че то идва на фона на серия силни представяния срещу утвърдени европейски съперници като Байерн Мюнхен, РБ Лайпциг и Ювентус - все резултати, които затвърждават усещането, че Вила отново принадлежи на голямата сцена.

Днес, десетилетие след разочарованието от изпадането, европейските вечери вече не са изключение за Астън Вила. Те се превръщат в новото нормално.

В основата на този възход стои методичната работа на Унай Емери – треньор, който не просто донесе резултати, а промени изцяло културата в клуба. Когато испанецът пое отбора през октомври 2022 година, Астън Вила се намираше опасно близо до зоната на изпадащите и търсеше посока.

Емери обаче наложи ясна структура, дисциплина и игрова идентичност. Още в първия си сезон той изведе тима до участие в европейските турнири, а впоследствие надгради постигнатото. Назначаването на Мончи като директор на футболните операции допълнително засили проекта, като пренесе успешно работещ модел от Севиля.

Постепенно Вила започна да се утвърждава и на терена. "Вила Парк“ се превърна в крепост, а отборът - в сериозен фактор както във Висшата лига, така и в Европа. Кампанията 2023/24 донесе полуфинал в Лигата на конференциите, а през следващия сезон тимът направи впечатляващо представяне и в Шампионската лига.

Именно там Астън Вила показа, че може да се надиграва с най-добрите. Победи срещу Байерн Мюнхен и РБ Лайпциг, както и равенството срещу Ювентус, не бяха просто единични проблясъци, а ясен знак за израстването на отбора. Достигането до четвъртфиналите в турнира допълнително затвърди това усещане.

Настоящият сезон в Лига Европа само потвърждава тенденцията. Убедителното елиминиране на Болоня с общ резултат 7:1 дойде без излишна драма – нещо, което само по себе си показва колко високо са се вдигнали стандартите в клуба. Това вече не е отбор, който се изненадва от успехите си, а такъв, който ги очаква.

Ключова роля в този процес има и нападателят Оли Уоткинс, който се превърна в едно от лицата на новата Вила. С головете си и постоянството си той олицетворява увереността, която отборът натрупа през последните години.

Голмайсторът на Вила сам подчерта промяната в мисленето на отбора: "Преди няколко години подобен сценарий изглеждаше немислим. Сега се опитваме да се насладим на процеса и да продължим напред.“

Всичко това се случва паралелно със силното представяне във Висшата лига, където тимът е в битката за място в Шампионската лига. С оставащи няколко кръга до края, Астън Вила активно преследва завръщане сред големите играчи в европейския футбол.

Десетилети след най-тъмния си период Астън Вила отново гледа уверено към върха, този път не като изненадващ участник, а като отбор с ясна визия и устойчиво развитие. Под ръководството на Унай Емери клубът изгради не просто конкурентоспособен състав, а истински манталитет на победител.

Предстоящият полуфинал срещу Нотингам Форест е поредното изпитание, но и възможност Вила да направи още една крачка към голям финал. С натрупания опит, увереността в собствените възможности и доказаното качество срещу водещи европейски съперници, тимът влиза в решаващата фаза без притеснение и с високи очаквания.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Астън Вила #Унай Емери

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ