Астън Вила отново на върха: възраждането на Феникса, който разтърси Европа под ръководството на Унай Емери

Десет години във футбола могат да променят всичко. За Астън Вила това десетилетие се оказа път от дъното до върха – от изпадането от Висшата лига, най-високо категоризирания еталон за английския футбол през 2016 година до вечерите, в които клубът отново се утвърждава като фактор в европейските турнири.

След години на лутане между амбиции и реалност, днес тимът от Бирмингам изглежда напълно преобразен. Под ръководството на Унай Емери Астън Вила ззапочна да изгражда нова идентичност на отбор, който очаква и приема големите европейски мачове като нещо естествено.

Класирането за полуфиналите в Лига Европа след убедителен успех над Болоня е само поредната стъпка в този процес. Още по-важното е, че то идва на фона на серия силни представяния срещу утвърдени европейски съперници като Байерн Мюнхен, РБ Лайпциг и Ювентус - все резултати, които затвърждават усещането, че Вила отново принадлежи на голямата сцена.

Днес, десетилетие след разочарованието от изпадането, европейските вечери вече не са изключение за Астън Вила. Те се превръщат в новото нормално.

В основата на този възход стои методичната работа на Унай Емери – треньор, който не просто донесе резултати, а промени изцяло културата в клуба. Когато испанецът пое отбора през октомври 2022 година, Астън Вила се намираше опасно близо до зоната на изпадащите и търсеше посока.

Емери обаче наложи ясна структура, дисциплина и игрова идентичност. Още в първия си сезон той изведе тима до участие в европейските турнири, а впоследствие надгради постигнатото. Назначаването на Мончи като директор на футболните операции допълнително засили проекта, като пренесе успешно работещ модел от Севиля.

Постепенно Вила започна да се утвърждава и на терена. "Вила Парк“ се превърна в крепост, а отборът - в сериозен фактор както във Висшата лига, така и в Европа. Кампанията 2023/24 донесе полуфинал в Лигата на конференциите, а през следващия сезон тимът направи впечатляващо представяне и в Шампионската лига.

Именно там Астън Вила показа, че може да се надиграва с най-добрите. Победи срещу Байерн Мюнхен и РБ Лайпциг, както и равенството срещу Ювентус, не бяха просто единични проблясъци, а ясен знак за израстването на отбора. Достигането до четвъртфиналите в турнира допълнително затвърди това усещане.

Настоящият сезон в Лига Европа само потвърждава тенденцията. Убедителното елиминиране на Болоня с общ резултат 7:1 дойде без излишна драма – нещо, което само по себе си показва колко високо са се вдигнали стандартите в клуба. Това вече не е отбор, който се изненадва от успехите си, а такъв, който ги очаква.

Ключова роля в този процес има и нападателят Оли Уоткинс, който се превърна в едно от лицата на новата Вила. С головете си и постоянството си той олицетворява увереността, която отборът натрупа през последните години.

Голмайсторът на Вила сам подчерта промяната в мисленето на отбора: "Преди няколко години подобен сценарий изглеждаше немислим. Сега се опитваме да се насладим на процеса и да продължим напред.“

Всичко това се случва паралелно със силното представяне във Висшата лига, където тимът е в битката за място в Шампионската лига. С оставащи няколко кръга до края, Астън Вила активно преследва завръщане сред големите играчи в европейския футбол.

Десетилети след най-тъмния си период Астън Вила отново гледа уверено към върха, този път не като изненадващ участник, а като отбор с ясна визия и устойчиво развитие. Под ръководството на Унай Емери клубът изгради не просто конкурентоспособен състав, а истински манталитет на победител.

Предстоящият полуфинал срещу Нотингам Форест е поредното изпитание, но и възможност Вила да направи още една крачка към голям финал. С натрупания опит, увереността в собствените възможности и доказаното качество срещу водещи европейски съперници, тимът влиза в решаващата фаза без притеснение и с високи очаквания.