Галатасарай пропиля огромен аванс, но все пак отстрани Ювентус

Галатасарай преживя истинска европейска драма, но намери път към осминафиналите на Шампионска лига. Турският гранд отстъпи с 2:3 след продължения в реванша срещу Ювентус, но с общ резултат 7:5 продължава напред, където ще срещне Ливърпул или Тотнъм.

Двубоят се превърна в изпитание за нервите на „жълто-червените“, които пропиляха солиден аванс от три гола в общия резултат и допуснаха интригата да се върне с пълна сила. В крайна сметка обаче класата и хладнокръвието в продълженията наклониха везните в тяхна полза.

Героят се казваше Виктор Осимен. Нигерийският нападател, привлечен през лятото срещу внушителните 75 милиона евро от Наполи, отбеляза ключов гол в допълнителното време. Малко след него Баръш Йълмаз окончателно сломи съпротивата на торинци.

Преди това Ювентус бе направил всичко възможно да обърне съдбата на сблъсъка. Мануел Локатели даде аванс на „бианконерите“ от дузпа в 37-ата минута. Малко след почивката ситуацията се нажежи – Лойд Кели първоначално получи втори жълт картон, но след намеса на ВАР съдията Жоао Пинейро промени решението си и му показа директен червен за грубо нарушение.



Въпреки че остана с човек по-малко, Юве не се предаде. Федерико Гати върна надеждата, а Уестън Макени изравни общия резултат с глава и прати мача в продължения.

Там нервите натежаха. Едон Жегрова пропусна шанс за пълен обрат, а секунди по-късно Осимен наказа всяко колебание. Йълмаз довърши започнатото и прати Галатасарай сред най-добрите 16 в турнира за първи път от 2014 година.