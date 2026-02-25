БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за...
Чете се за: 01:32 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Луд обрат в Бергамо! Аталанта пречупи Борусия Дортмунд след невероятна драма в добавеното време

Мариан Николов
Всичко от автора
Чете се за: 07:27 мин.
Спорт
Италианците обърнаха 0:2 от първия мач до 4:1 у дома, а дузпа на Самарджич в 98-ата минута сложи точка на драмата в Шампионската лига

луд обрат бергамо аталанта пречупи борусия дортмунд невероятна драма добавеното време
Снимка: AP Photo

Аталанта разгроми Борусия Дортмунд с 4:1 в реванша от плейофната фаза на Шампионската лига и с общ резултат 4:3 се класира за следващия етап на турнира. Италианският тим заличи пасива от 0:2 след първата среща в Германия и след драматична вечер в Бергамо стигна до пълен обрат, подпечатан с гол от дузпа дълбоко в добавеното време.

В Германия "вестфалци“ спечелиха с 2:0 насред своя "Сигнал Идуна Парк" след попадения на Серу Гираси и Максимилиан Байер и направиха сериозна крачка към четвъртфиналите.

Наставникът на домакините залага на Карнезеки на вратата, пред него в защита са Скалвини, Хиен и Колашинац, по фланговете ще действат Дзапакоста и Бернаскони, а в средата на терена са капитанът де Роон и Пашалич. В по-предни позиции започват Самарджич и Залевски зад централния нападател Скамака.

Борусия Дортмунд излиза с Кобел под рамката, в отбрана са Антон, капитанът Емре Джан и Бенсебаини, а по крилата Нико Ковач залага на Риерсон и Свенсон. В халфовата линия стартират Нмеча и Белингам, докато в атака ще действат Байер, Бранд и Гираси. Германският тим има комфортен аванс, но предстои да видим дали ще успее да го защити срещу традиционно силната у дома Аталанта.

Двубоят в Бергамо започна вихрено и домакините нанесоха ранен удар още в 5-ата минута. След пробив по левия фланг и ниско центриране към наказателното поле топката рикошира в крака на Бенсебаини и попадна на пътя на Джанлука Скамака, който от близка дистанция прокара топката под Кобел за 1:0. Ранният гол върна интригата в сблъсъка и вдъхна сериозна енергия на италианския тим.

Аталанта продължи да натиска и в следващите минути Дортмунд трудно изнасяше топката. Залевски и Самарджич създаваха напрежение по фланговете, а в 24-ата минута Залевски стреля мощно отляво, но Кобел се намеси решително. Малко по-късно Скалвини се включи опасно отдясно, но защитата на гостите изчисти в последния момент.

След средата на полувремето Борусия постепенно изравни играта. Първо Гираси не успя да намери целта с глава, а в 29-ата минута Бранд бе близо до попадение след отлична комбинация с Байер, но Карнезеки спаси. В края на първата част натискът отново бе на страната на домакините, които търсят втори гол, докато германците се опитват да удържат аванса си от първия мач.

В самия край на първата част Аталанта стигна до втори гол и изравни общия резултат от двата мача. След центриране отляво Кобел успя да избие топката, но тя попадна на границата на наказателното поле при Давиде Дзапакоста, който с второто си докосване стреля от около 18 метра. Кълбото рикошира отново в Бенсебаини и направи невъзможна намесата на швейцарския страж за 2:0 в 45-ата минута и наваксан общ резултат от "бергамаските".

В 49-ата минута обаче Дортмунд беше на сантиметри от изравняването в общия резултат. Юлиан Бранд центрира отлично отляво, а Серу Гираси стреля от завъртане от около 11 метра. Карнезеки реагира блестящо и изби в корнер, запазвайки аванса на италианците.

Аталанта отвърна минута по-късно. Скамака отново показа физическо присъствие в наказателното поле и свали за Пашалич, чийто удар обаче бе твърде централен и улесни Кобел. Двубоят остава изключително интензивен, а всяка атака носи усещане за гол.

В 57-ата минута Де Роон получи твърде много пространство пред наказателното поле и центрира прецизно към далечната греда. Там Марио Пашалич се измъкна зад защитата и с глава от близка дистанция прати топката в мрежата за 3:0.

В 74-ата минута контранатиска на Дортмунд даде резултат. Чуквуемека изведе Карим Адейеми вдясно, той се прибра навътре и с прецизен удар с левия крак намери горния ъгъл с красиво попадение, за да намали 3:1. Попадението върна интригата напълно -общият резултат стана 3:3, а двубоят се насочи към продължения.

В следващите минути Борусия потърси втори гол, като Адейеми отново създаде напрежение, а Гираси бе на крачка от това да засече подаване в центъра.

Аталанта обаче също имаше своите моменти. В 82-ата минута Самарджич се освободи отдясно на противниковата отбрана и стреля опасно, но неточно.

Драмата в Бергамо получи своя кулминационен финал дълбоко в добавеното време. След груба грешка на Кобел, който подари топката на Пашалич, последва центриране към малкото наказателно поле. Бенсебаини изчисти с пета пред Кърстович, но нападателят падна, а ситуацията бе прегледана с ВАР. След кратка консултация испанският съдия посочи бялата точка, а за втори жълт картон бе изгонен Бенсебаини. Напрежението ескалира и резервата Нико Шлотербек също видя червен картон от пейката.

Зад топката застана Лазар Самарджич, който демонстрира завидно хладнокръвие. С мощен и прецизен удар в горния десен ъгъл той не остави никакъв шанс на Кобел за 4:1 в осмата минута на добавеното време.

Непосредствено след това зазвуча и последния съдийски сигнал. Той отбеляза знаменита вечер за Аталанта, която след поражението с 0:2 в Дортмунд, стигна до 4:1 у дома. Така с общ резултат 4:3 възпитаниците на Рафаеле Паладино продължават напред в турнира, където опонент ще им е един измежду отборите Байерн Мюнхен и Арсенал.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Борусия Дортмунд # ФК Аталанта

