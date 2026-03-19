БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Шок за Реал - Тибо Куртоа ще пропусне сблъсъците с Байерн

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Вратарят ще отсъства 6 седмици.

тибо куртоа получил нова травма време тренировка реал мадрид
Снимка: БТА
Слушай новината

Тибо Куртоа ще отсъства от терена поне месец и половина – новина, която удари Реал Мадрид като гръм от ясно небе. Медицинските прегледи тази сутрин разкриха сериозна мускулна травма в правия мускул на десния квадрицепс – удар, който оставя отбора без своя несменяем страж в един от най-ключовите моменти на сезона. С предстоящото дерби с Атлетико и, най-вече, с четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Байерн, загубата на Куртоа е истински кошмар за „белия балет“.

Във вторник срещу Манчестър Сити той започна като титуляр на „Етихад“ и сякаш всичко беше наред. Но на почивката усети остра болка и бе принуден да отстъпи мястото си на Андрий Лунин. Украинецът се справи чудесно, но никой не може да замести Куртоа в критичните моменти.

Първоначално от клуба се говореше за „претоварване“ – нещо, което щеше да го извади само от дербито. Но още вчера се носеха слухове за сериозна травма, а днес се потвърди най-лошото – Реал Мадрид остава без един от най-добрите вратари в света, точно преди сблъсъка с Байерн в четвъртфиналите на Шампионската лига.

И все пак надеждата не е изчезнала. Ако всичко върви по план, Куртоа може да се завърне за полуфиналите (28 април – 6 май), но само ако Реал успее да премине през Байерн без своя лидер под рамката.

Свързани статии:

Байерн отново разби Аталанта и подпечата шоуто с Реал Мадрид
Байерн отново разби Аталанта и подпечата шоуто с Реал Мадрид
Баварците се класираха за следващата фаза с общ резултат 10:2.
Чете се за: 01:30 мин.
Реал Мадрид довърши Манчестър Сити и продължава напред в Шампионската лига
Реал Мадрид довърши Манчестър Сити и продължава напред в Шампионската лига
„Кралете“ спечелиха с 2:1 като гост и с общ резултат 5:1...
Чете се за: 07:12 мин.
#ФК Реал Мадрид #Тибо Куртоа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Шампионска лига

Ханзи Флик: Предстои ни много сериозно препятствие в следващия кръг
Ханзи Флик: Предстои ни много сериозно препятствие в следващия кръг
Играчът на Байерн Мюнхен Филип Павич стана най-младият футболист на клуба, играл в Шампионската лига Играчът на Байерн Мюнхен Филип Павич стана най-младият футболист на клуба, играл в Шампионската лига
Чете се за: 02:10 мин.
Диего Симеоне: Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си Диего Симеоне: Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си
Чете се за: 01:40 мин.
Хари Кейн: Винаги, когато се изправяш срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, очакваш битка, но ние ще бъдем готови Хари Кейн: Винаги, когато се изправяш срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, очакваш битка, но ние ще бъдем готови
Чете се за: 02:57 мин.
Арне Слот: Когато стигнеш до последните етапи на турнира, знаеш едно нещо със сигурност - ще играеш срещу ПСЖ Арне Слот: Когато стигнеш до последните етапи на турнира, знаеш едно нещо със сигурност - ще играеш срещу ПСЖ
Чете се за: 03:25 мин.
Полузащитникът на Галатасарай Ноа Ланг ще претърпи операция след инцидента по време на гостуването срещу Ливърпул Полузащитникът на Галатасарай Ноа Ланг ще претърпи операция след инцидента по време на гостуването срещу Ливърпул
Чете се за: 01:05 мин.

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ