Шок за Реал - Тибо Куртоа ще пропусне сблъсъците с Байерн

Тибо Куртоа ще отсъства от терена поне месец и половина – новина, която удари Реал Мадрид като гръм от ясно небе. Медицинските прегледи тази сутрин разкриха сериозна мускулна травма в правия мускул на десния квадрицепс – удар, който оставя отбора без своя несменяем страж в един от най-ключовите моменти на сезона. С предстоящото дерби с Атлетико и, най-вече, с четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Байерн, загубата на Куртоа е истински кошмар за „белия балет“.

Във вторник срещу Манчестър Сити той започна като титуляр на „Етихад“ и сякаш всичко беше наред. Но на почивката усети остра болка и бе принуден да отстъпи мястото си на Андрий Лунин. Украинецът се справи чудесно, но никой не може да замести Куртоа в критичните моменти.

Първоначално от клуба се говореше за „претоварване“ – нещо, което щеше да го извади само от дербито. Но още вчера се носеха слухове за сериозна травма, а днес се потвърди най-лошото – Реал Мадрид остава без един от най-добрите вратари в света, точно преди сблъсъка с Байерн в четвъртфиналите на Шампионската лига.

И все пак надеждата не е изчезнала. Ако всичко върви по план, Куртоа може да се завърне за полуфиналите (28 април – 6 май), но само ако Реал успее да премине през Байерн без своя лидер под рамката.