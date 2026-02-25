Тодор Киселичков напусна Ботев (Пловдив)

Бившият полузащитник благодари на клуба за гласуваното доверие.
Тодор Киселичков вече не е част от щаба на Ботев (Пловдив). Бившият полузащитник пристигна на стадион „Христо Ботев“ на 3-и октомври и влезе в щаба на тогавашния старши треньор Иван Цветанов.
След някои промени в клуба от Пловдив, Цветанов стана спортен директор, а на треньорския пост пристигна Димитър Димитров-Херо, а Киселичков продължи работата си като асистент на опитния специалист. Сега обаче и той се е разделил с Ботев (Пловдив).
„Благодаря на ръководството на Ботев за поканата и за доверието, което ми беше гласувано. За мене беше чест да се върна и да работя за този клуб. Ще се радвам за всички бъдещи победи, а също така искам да пожелая и много успехи на Ботев и на всички свързани с отбора“, каза Киселичков пред БТА.