Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Тодор Киселичков напусна Ботев (Пловдив)

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Бившият полузащитник благодари на клуба за гласуваното доверие.

тодор киселичков варненското дерби надявам стане зрелище
Снимка: ФК Спартак Варна
Тодор Киселичков вече не е част от щаба на Ботев (Пловдив). Бившият полузащитник пристигна на стадион „Христо Ботев" на 3-и октомври и влезе в щаба на тогавашния старши треньор Иван Цветанов.

След някои промени в клуба от Пловдив, Цветанов стана спортен директор, а на треньорския пост пристигна Димитър Димитров-Херо, а Киселичков продължи работата си като асистент на опитния специалист. Сега обаче и той се е разделил с Ботев (Пловдив).

„Благодаря на ръководството на Ботев за поканата и за доверието, което ми беше гласувано. За мене беше чест да се върна и да работя за този клуб. Ще се радвам за всички бъдещи победи, а също така искам да пожелая и много успехи на Ботев и на всички свързани с отбора", каза Киселичков пред БТА.

#ПФК Ботев Пловдив #Тодор Киселичков

