Тодор Киселичков напусна Ботев (Пловдив)

Тодор Киселичков вече не е част от щаба на Ботев (Пловдив). Бившият полузащитник пристигна на стадион „Христо Ботев“ на 3-и октомври и влезе в щаба на тогавашния старши треньор Иван Цветанов.

След някои промени в клуба от Пловдив, Цветанов стана спортен директор, а на треньорския пост пристигна Димитър Димитров-Херо, а Киселичков продължи работата си като асистент на опитния специалист. Сега обаче и той се е разделил с Ботев (Пловдив).