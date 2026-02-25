Евертон Бала: Знам каква възможност се открива пред нас, но не обичам да прибързвам

Евертон Бала бе избран за най-добър играч на 21-ия кръг в Първа лига в анкетата на „Пресклуб България“. Футболистът на Левски осъзнава, че в отбора се открива възможността да спечелят първа титла на България от 17 години, но остават здраво стъпили на земята.

"Знам каква възможност се открива пред нас, но не обичам да прибързвам. Предпочитам да останем здраво стъпили на земята и да продължаваме да бъдем скромни, мислейки за следващия мач. Той определено ще бъде труден“, започна той.

Бразилецът сподели, че се е развил значително под ръководството на Хулио Веласкес.

"Ако трябва да бъда конкретен, любимата ми позиция е ляво крило. През цялата ми кариера съм играл там, но се адаптирах и на други, така че няма проблем къде точно съм на терена. Преди всичко съм отдаден на отбора и винаги търся израстване както на терена, така и извън него. Промених начина си на мислене при треньора Хулио Веласкес. Разбрах, че за да станеш голям играч, трябва отдаденост. Той ме научи да бъда професионалист както на терена, така и извън него. И до този момент се стараех да бъда, но сега това все повече личи на терена. Много съм щастлив от развитието ми и искам да му благодаря. Всички сме щастливи с този треньор. Кариерата ми започна, когато дойдох в Левски. Тогава станах по-популярен на футболната сцена.“

Крилото приветства конкуренцията в редиците на „сините“ след привличането на Армстронг Око-Флекс и Хуан Перея.

„Радвам се, че клубът подписва с добри футболисти. Наистина нямам проблем с това, а напротив, намирам го за здравословна конкуренция. Те дойдоха за доброто на отбора и за да подсилят състава. Колкото повече добри футболисти пристигат, толкова по-добре за клуба“, каза още играчът.

"В този мач играхме много силно. Допуснахме колективна грешка за техния гол и стана много трудно след него. Трябваше да вложим много сили, за да обърнем мача, но го направихме и заслужавахме да спечелим. Понякога ни липсва спокойствие пред гола, но ние сме голям клуб и срещу подобни отбори трябва да печелим. Работим много върху тази фаза на играта. Аз лично съм имал проблем в завършващата фаза, в последното отиграване, но според мен съм израснал и в този аспект, коментира един от основните играчи на столичния тим след победата над ЦСКА 1948.