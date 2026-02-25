Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

Според информация на Sportitalia, старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри обмисля бъдещето си в клуба след края на сезона, като причините са свързани с недоволство от трансферната политика и управлението.

Медията твърди, че наставникът прави собствена оценка на ситуацията, а бъдещето му на „Сан Сиро“ не е напълно сигурно. Сред основните фактори за напрежението са неяснота в клубното ръководство и незадоволителни трансферни кампании.

Главният редактор на Sportitalia Микеле Кришитиело посочва, че отношенията между Алегри и ръководството са достигнали ново дъно след разочароващите резултати срещу Комо и Парма.

Въпреки това към момента няма окончателно решение за раздяла. Очаква се специалистът да направи окончателните си изводи през следващите месеци, преди да прецени дали ще продължи начело на „росонерите“ и след лятото.

Договорът на Алегри с Милан е до юни 2027 година, като включва опция за удължаване с още един сезон.

В момента „росонерите“ заемат второ място в класирането на Серия А, на 10 точки зад градския си съперник Интер.