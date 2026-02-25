БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Арда се лиши от услугите на Ивелин Попов

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Раздялата между бившия национал и тима от Кърджали е по взаимно съгласие.

арда лиши услугите ивелин попов
Арда остана без един от своите най-опитни футболисти. „Небесно-сините“ повече няма да разчитат на Ивелин Попов, обявиха официално днес от клуба. Това е станало след среща между бившия национал и спортния директор Ивайло Петков, като двете страни сложиха край на своите отношения по взаимно съгласие. Причината е, че полузащитникът иска да е близо до своето семейство.

Попов се присъедини към тима от Кърджали в края на миналото лято и бе сред ключовите фигури. Той изигра 19 мача за Арда, отбелязвайки 3 гола във всички турнири.

Преди това 38-годишният футболист показа на какво е способен в Литекс, Левски и Ботев Пловдив. Кариерата на родения в София играч преминава още през турския Газиантепспор, а на руска земя защитаваше цветовете на Кубан Краснодар, Спартак Москва, Рубин Казан, Ростов и Сочи.

На сметката си с Литекс има две титли в Първа лига и една Купа на България. При престоя си в Ботев също спечели една купа на страната. В редиците на Спартак завоюва титлата и Суперкупата на Русия.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Арда Кърджали #Ивелин Попов

