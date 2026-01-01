Илия Груев и Лийдс спънаха беззъб Ливърпул

Илия Груев - младши и Лийдс стартираха оптимистично новата календарна година във Висшата лига. Българинът и неговите съотборници не се дадоха на Ливърпул след 0:0 в мач от 19-ия кръг, който се изигра на "Анфийлд".

Българският национал започна сред титулярите и имаше своите моменти, особено през второто полувреме. Халфът бе замесен и в две от най-интересните ситуации за йоркширци в края на срещата. Груев бе заменен в допълнителното време, когато на негово място влезе Ао Танака.

Съставът на Даниел Франке можеше да съжалява повече, тъй като му отмениха гол, но и това не го спря да вземе точка от беззъбия си съперник. Така новакът в английския елит записа второ поредно равенство и спря успешната серия на футболистите на Арне Слот от три поредни победи.

Йоркширци се намират на 16-то място във временното класиране с 21 точки, а мърсисайдци имат 33, което ги поставя на четвъртата позиция. На 4 януари (неделя) Груев и компания ще приемат Лийдс. От своя страна Ливърпул ще гостува на Флуъм в същия ден.

Мачът стартира с опит за установяване на териториално надмощие и от двете страни. Първият удар бе за домакините, дело на Юго Екитике без да затрудни Лукаш Пери.

Домакините установиха натиск и започнаха да контролират случващото се на терена, но трудно стигаха до каквато и да е възможност.

В 32-та минута Алисон Бекер сбърка и топката отиде в Итън Ампаду стрела от далечна дистанция по земя, а бразилецът не допусна ново колебание и улови.

Мърсисайдци отговориха с опасност в 36-та минута. Джереми Фимпонг получи добра възможност след центриране, тъй като Пери внимаваше и изби преди нидерландецът да нанесе удар.

При едно центриране Върджил Ван Дайк стреля много неточно с глава, а малко преди почивката Флориан Виртц пробва удар от трудна позиция, а топката отиде доста далече от вратата.

До края на първото полувреме положенията и пред двете врати се оказаха мираж, което означаваше и 0:0 след края на първото полувреме.

Първият признак за раздвижване през второто полувреме дойде едва в 70-та минута. Тогава Ван Дайк стреля след центриране от корнер с глава, но топката мина покрай дясната греда.

В 81-та минута йоркширци пробиха защитата на „червените“. При атака, в която участие взе и Илия Груев, топката стигна до Доминик Калвърт-Люин и той отбеляза във вратата на Алисон Бекер. Попадението обаче бе отменено секунди по-късно заради засада именно на Калвър-Люин.

