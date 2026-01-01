БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илия Груев и Лийдс спънаха беззъб Ливърпул

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Запази

Българския национал имаше своите моменти за йоркширци, които откаднаха точка от "червените" във Висшата лига.

илия груев лийдс спънаха беззъб ливърпул
Снимка: Leeds United/X
Слушай новината

Илия Груев - младши и Лийдс стартираха оптимистично новата календарна година във Висшата лига. Българинът и неговите съотборници не се дадоха на Ливърпул след 0:0 в мач от 19-ия кръг, който се изигра на "Анфийлд".

Българският национал започна сред титулярите и имаше своите моменти, особено през второто полувреме. Халфът бе замесен и в две от най-интересните ситуации за йоркширци в края на срещата. Груев бе заменен в допълнителното време, когато на негово място влезе Ао Танака.

Съставът на Даниел Франке можеше да съжалява повече, тъй като му отмениха гол, но и това не го спря да вземе точка от беззъбия си съперник. Така новакът в английския елит записа второ поредно равенство и спря успешната серия на футболистите на Арне Слот от три поредни победи.

Йоркширци се намират на 16-то място във временното класиране с 21 точки, а мърсисайдци имат 33, което ги поставя на четвъртата позиция. На 4 януари (неделя) Груев и компания ще приемат Лийдс. От своя страна Ливърпул ще гостува на Флуъм в същия ден.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Premier League (@premierleague)


Мачът стартира с опит за установяване на териториално надмощие и от двете страни. Първият удар бе за домакините, дело на Юго Екитике без да затрудни Лукаш Пери.

Домакините установиха натиск и започнаха да контролират случващото се на терена, но трудно стигаха до каквато и да е възможност.

В 32-та минута Алисон Бекер сбърка и топката отиде в Итън Ампаду стрела от далечна дистанция по земя, а бразилецът не допусна ново колебание и улови.

Мърсисайдци отговориха с опасност в 36-та минута. Джереми Фимпонг получи добра възможност след центриране, тъй като Пери внимаваше и изби преди нидерландецът да нанесе удар.

При едно центриране Върджил Ван Дайк стреля много неточно с глава, а малко преди почивката Флориан Виртц пробва удар от трудна позиция, а топката отиде доста далече от вратата.

До края на първото полувреме положенията и пред двете врати се оказаха мираж, което означаваше и 0:0 след края на първото полувреме.

Първият признак за раздвижване през второто полувреме дойде едва в 70-та минута. Тогава Ван Дайк стреля след центриране от корнер с глава, но топката мина покрай дясната греда.

В 81-та минута йоркширци пробиха защитата на „червените“. При атака, в която участие взе и Илия Груев, топката стигна до Доминик Калвърт-Люин и той отбеляза във вратата на Алисон Бекер. Попадението обаче бе отменено секунди по-късно заради засада именно на Калвър-Люин.

В 81-та минута йоркширци пробиха защитата на „червените“. При атака, в която участие взе и Илия Груев, топката стигна до Доминик Калвърт-Люин и той отбеляза във вратата на Алисон Бекер. Попадението обаче бе отменено секунди по-късно заради засада именно на Калвър-Люин.

#Висша лига 2025/26 #ФК Лийдс #ФК Ливърпул #Илия Груев - младши

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Чете се за: 02:32 мин.
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Чете се за: 01:37 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ