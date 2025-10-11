Кристиан Вигенин за КПК и парите по ПВУ: Управляващи и опозиция трябва да седнат заедно, за да можем да намерим решение

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евродепутатът и член на изпълнителното бюро на БСП Кристиан Вигенин коментира в предаването "Говори сега" темата за Комисията за противодействие на корупцията и средствата по ПВУ, които е възможно да бъдат загубени.

"Аз мисля, че залогът е твърде голям, за да изпуснем тези средства. Това са много пари и съм уверен, че мнозинството ще намери начин да разреши този проблем. Както, впрочем, успя да навакса изоставането и на практика, ние сме на път да оползотворим всяко едно евро, на което имаме право. Така, че аз не вярвам тези 200 милиона евро да ги загубим. Но не е въпрос само в парите, разбира се. Може би това, което трябва да се направи в момента е да се потърси едно бързо решение, така, че да бъдат освободени тези средства. А междувременно да седнем и да мислим сериозно как организираме работата с целия кръг от институции, закони, средства за борба с корупцията. Защото това ни е голяма слабост. Ние в годините постоянно създаваме комисии, закриваме ги... Ето сега нали пак имаше лятото идеи как ще закрием тази комисия, пък то течеше процедура за избор. Мисля, че трябва по-сериозно по тази тема да се работи. Тук има очевидно някакъв сблъсък на интереси и на виждания. Но в името на българските граждани на държавата е време, наистина, достатъчно сериозно и то всички, не да се подхожда към тази комисия конфронтационно. Защото, виждате, има една голяма слабост и я виждаме и в сегашното управление на моменти. Значи опитваме се конюнктурно да решим някакъв проблем, да отложим стратегическото му решаване, само колкото да се замаже някакво положение и накрая, в един момент, когато някой закон влезе в сила, някоя структура сме създали, то се обръща срещу тия, които са го направили. Именно защото не се мисли дългосрочно. Затова тук си струва без излишна конфронтация, управляващи и опозиция да седнат заедно, за да можем да намерим най-доброто решение за този проблем."

Вигенин коментира и кризата с боклука в София.

"Очакваме в края на годината нови ексцесии, очевидно. Но така е, когато един проблем не се реши на време, се случва ето това. Един от големите проблеми в София с това управление, пък и в държавата в годините, беше, че всичко се гледа от днес за утре. Няма стратегическо мислене, няма поглед в бъдещето. Изпълняват се някакви интереси се защитават или пък действия се предприемат, които да спасят положението към момента. Но няма стратегия. За боклука за София БСП имаше и продължава да има най-правилната стратегия. Не само за София, впрочем, а за всяка една община в България. Ние сме виждали как управлява левицата в други големи европейски градове. В повечето от тях управляват левите формации. И там местната власт си е на мястото, грижи се за добруването на хората. И една от причините е, че основните проблеми, основните функции, които са необходими да изпълнява един град, се изпълняват от самата община, от общински фирми. А не без концесиониране, без търсене на някакви други посредници и така нататък. Това е решението и колкото по-бързо тръгнем в тази посока, толкова по-бързо. Мисля, че София ще се управлява най-добре и перспективно и в интерес на хората, тогава когато начало на управлението е социалист, а не либерал, десен, не знам."

Евродепутатът коментира и кризата с водоснабдяването в страната: „Кризата като криза я има и тя ще продължи, ако не се вземат нужните мерки. За да имаме реално решаване на този проблем, трябва в следващия бюджет за следващата година да се заложат поне няколко милиарда, които да дадат възможност в най-критичните точки да се подминят водопроводите."

Вижте целия разговор във видеото

#парите по ПВУ #Кристиан Вигенин  #КПК

