Филип Кръстев се отчете с асистенция, но Оксфорд загуби при визитата си на Ипсуич

Българският национал Филип Кръстев регистрира първата си асистенция за тима на Оксфорд Юнайтед, който допусна поражение с 1:2 при визитата си на Ипсуич в мач от 25-ия кръг на Чемпиъншип.

24-годишният Кръстев, който има и един гол за английския тим този сезон, помогна за изравняването на резултата в 34-тата минута. Той пое технично подаване по земя от съотборника Пжемислав Плахета и продължи топката към Уил Ланкашър, който без да се колебае стреля по диагонал с десния крак и реализира за 1:1.

Преди това домакините бяха повели с гол на Джейдън Филоджийн в 17-ата минута, а в 40-ата минута Чуба Акпом вкара и втори гол за "трактористите", който им донесе и победата в мача.

В класирането Ипсуич се изкачи на второто място с 44 точки, на осем зад лидера Ковънтри, който стигна само до равенство 1:1 при визитата си на новака Чарлтън.

Оксфорд пък е на предпоследното 23-то място с 22 точки, само на три от спасителния бряг.