Историята дава поводи за оптимизъм на Александър Димитров преди дебюта му срещу Турция

Едно от най-популярните клишета във футболната игра гласи, че идването на нов треньор обикновено носи със себе си и положителна промяна в представянето на даден отбор. Тъкмо на това ще се надява и националният тим на България при домакинството си на Турция, което ще бъде и дебют за новия селекционер Александър Димитров. Със сигурност задачата му няма да е лесна срещу четвъртфиналистите от последното европейско първенство, но поглед назад в историята все пак може да му даде поводи за оптимизъм.

Статистиката сочи, че седем от последните десетима постоянни треньори на националния отбор не са загубили в своите първи официални срещи. Последният подобен пример е Илиан Илиев, който през 2023-а извежда тима ни до 2:2 срещу Унгария в мач, който обаче ще се запомни с ексцесиите извън стадиона, породени от недоволството на феновете срещу Българския футболен съюз. Година по-рано Младен Кръстаич стартира категорично начело на лъвовете след успех с 5:1 над Гибралтар в Лигата на нациите.

Преди него Ясен Петров имаше тежък дебют срещу Швейцария, в който отборът ни допусна три гола за 15 минути и отстъпи с 1:3 у дома в световна квалификация.

През 2019-а расисткият скандал от мача с Англия още не бе отшумял, когато Георги Дерменджиев застана начело на тима и изненадващо или не срази Чехия у дома с 1:0.

По ирония на съдбата неговият предшественик Красимир Балъков също изведе за първи път националите в двубой срещу Чехия, но тогава трикольорите отстъпиха с 1:2 като гост. Загуба в своя дебют претърпя и Петър Хубчев през 2016-а, когато воденият от него отбор допусна поражение с 1:4 от Франция, въпреки че бяхме повели на Стад дьо Франс.

Още по-назад в годините ще открием, че под ръководството на Ивайло Петев и Любослав Пенев в два поредни квалификационни цикъла завършвахме 2:2 като домакин срещу Италия.

Така стигаме и до Лотар Матеус, който в дебюта си като селекционер на лъвовете надигра Уелс с 1:0 през 2010-а, докато година по-рано отборът ни завършва 1:1 при визитата си на Република Ирландия в първия двубой на Станимир Стоилов.

От тези десет срещи, цели осем бяха изиграни на родна земя и в само една от тях допуснахме поражение. От тази гледна точка пред националния отбор има повод за оптимизъм преди домакинството на Турция, но всъщност големият въпрос остава ще покажат ли трикольорите ново по-добро лице под ръководството на Александър Димитров.

