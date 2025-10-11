БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни...
Чете се за: 14:42 мин.
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Историята дава поводи за оптимизъм на Александър Димитров преди дебюта му срещу Турция

bnt avatar logo от Борил Гочев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

Седем от последните десетима постоянни треньори на националния отбор не са загубили в своите първи официални срещи.

александър димитров младежки състав години имало години помага работата
Снимка: startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Едно от най-популярните клишета във футболната игра гласи, че идването на нов треньор обикновено носи със себе си и положителна промяна в представянето на даден отбор. Тъкмо на това ще се надява и националният тим на България при домакинството си на Турция, което ще бъде и дебют за новия селекционер Александър Димитров. Със сигурност задачата му няма да е лесна срещу четвъртфиналистите от последното европейско първенство, но поглед назад в историята все пак може да му даде поводи за оптимизъм.

Статистиката сочи, че седем от последните десетима постоянни треньори на националния отбор не са загубили в своите първи официални срещи. Последният подобен пример е Илиан Илиев, който през 2023-а извежда тима ни до 2:2 срещу Унгария в мач, който обаче ще се запомни с ексцесиите извън стадиона, породени от недоволството на феновете срещу Българския футболен съюз. Година по-рано Младен Кръстаич стартира категорично начело на лъвовете след успех с 5:1 над Гибралтар в Лигата на нациите.

Преди него Ясен Петров имаше тежък дебют срещу Швейцария, в който отборът ни допусна три гола за 15 минути и отстъпи с 1:3 у дома в световна квалификация.

През 2019-а расисткият скандал от мача с Англия още не бе отшумял, когато Георги Дерменджиев застана начело на тима и изненадващо или не срази Чехия у дома с 1:0.

По ирония на съдбата неговият предшественик Красимир Балъков също изведе за първи път националите в двубой срещу Чехия, но тогава трикольорите отстъпиха с 1:2 като гост. Загуба в своя дебют претърпя и Петър Хубчев през 2016-а, когато воденият от него отбор допусна поражение с 1:4 от Франция, въпреки че бяхме повели на Стад дьо Франс.

Още по-назад в годините ще открием, че под ръководството на Ивайло Петев и Любослав Пенев в два поредни квалификационни цикъла завършвахме 2:2 като домакин срещу Италия.

Така стигаме и до Лотар Матеус, който в дебюта си като селекционер на лъвовете надигра Уелс с 1:0 през 2010-а, докато година по-рано отборът ни завършва 1:1 при визитата си на Република Ирландия в първия двубой на Станимир Стоилов.

От тези десет срещи, цели осем бяха изиграни на родна земя и в само една от тях допуснахме поражение. От тази гледна точка пред националния отбор има повод за оптимизъм преди домакинството на Турция, но всъщност големият въпрос остава ще покажат ли трикольорите ново по-добро лице под ръководството на Александър Димитров.

Вижте материала във видеото!

#Национален отбор на Турция по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже #Александър Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
2
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
5
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Видео

НА ЖИВО: България - Турция 1:5
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
Чете се за: 01:22 мин.
Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство
Чете се за: 01:35 мин.
Марин Петков: Трябва да дадем всичко от себе си, пък каквото сабя покаже Марин Петков: Трябва да дадем всичко от себе си, пък каквото сабя покаже
Чете се за: 00:45 мин.
Спортни новини 11.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 11.10.2025 г., 20:50 ч.
Да победиш себе си: Гледайте маратона на София на 12 октомври по БНТ 3 Да победиш себе си: Гледайте маратона на София на 12 октомври по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Чете се за: 14:42 мин.
Регионални
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало? Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ